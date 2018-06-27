نتيجة التعليم الفنى 2018: نتيجة الدبلومات الفنية “زراعي صناعي تجاري فندقي” عبر موقع بوابة التعليم الفني

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نتيجة التعليم الفنى 2018، إقترب موعد ظهور نتيجة الدبلومة الفنية بشكل كبير جدا، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها في أقرب وقت، وسوف نقوم بنشرها على هذا الموقع فور الإعلان عنها مباشرة، هذا بجانب أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج للشهادات الفنية الصناعي والتجاري والزراعي، وذلك بالنسبة لجميع الأنظمة الخمس سنوات و الثلاث سنوات، هذا بجانب أن نتائج جميع الأقسام و التخصصات من خلال أرقام الجلوس، حيث سيتم نشرها من خلال بوابة التعليم الفني عبر موقع وزارة التربية و التعليم.

التعليم الفني هو البداية لجميع الطلاب من متفوقيه، حيث يقوم الطلاب من المتفوقين فيه بالتقديم في أحد المعاهد أو الكليات لاستكمال طريق التفوق والسعي لتحقيق أهدافهم، لذا فإن موقع مصر 365 يتمنى التفوق لجميع الطلاب في مرحلة التعليم الفني.

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صرح رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، أن كنترولات تصحيح كراسات الإجابات لطلاب المرحلة الثانوية سيبدأ في القاهرة، والمنصورة، والإسماعيلية، وأسيوط غداً بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وتستمر عمليات التصحيح ورصد الدرجات إلى أن يتم الانتهاء وإعلان نتيجة الثانوية العامة.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، أن يوم الخميس القادم؛ ليس إجازة بالنسبة للعاملين بتصحيح الدرجات والرصد؛ هو يوم عمل عادي؛ وسيكون العمل متواصل، وطلب من كل من رؤساء الكنترول ورصد الدرجات التواجد داخل مقر رصد الدرجات يوم الخميس المقبل؛ حيث أن الحكومة أعلنت أن يوم الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو.

نتيجة التعليم الفني 2018

يتطلع جميع طلاب التعليم الفني إلى النتائج الخاصة بهم، وذلك فور الانتهاء من أداء الامتحانات مباشرة، و بالتالي فإن موقعنا حريص وبشدة على توفير النتائج فور الإعلان عنها من قبل الوزارة، هذا بجانب أننا سوف نجيب على كافة التساؤلات التي ترد إلى أذهانكم بخصوص نتائج التعليم الفني.

نتيجة التعليم الفني، حيث من المقرر أن نوفر لكم من خلال هذا المقال كافة المعلومات والمستجدات التي تتعلق بنتائج التعليم الفني ومواعيد ظهورها، حيث أعلن نائب وزير التعليم الفني “أحمد الجيوشي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أنه من المقرر أن تظهر نتائج التعليم الفني خلال يوم 20 من الشهر الحالي، هذا و أضاف خلال التصريحات التي قام بها أن عمليات التصحيح أوشكت على الانتهاء أو قد تكون انتهت بالفعل، هذا بجانب أنه قد تم البدء في رصد الدرجات ليتم الإعلان عن النتائج في الموعد المقرر.

نتيجة الدبلومات الفنية 2018

يعتبر التعليم الفني من أهم مراحل التعليم التي تقوم الكثير من الدول المتقدمة بالإهتمام به بشكل كبير جدا، هذا على النقيض من موقف مصر من التعليم الفني، و الإهمال الذي يشهده منذ عشرات السنوات، حيث يعاني التعليم الفني من إهمال شديد في كافة جوانبه من طلاب ومعلمين و بنية أساسية، الجدير بالذكر أنه بالرغم من أن خريجي التعليم الفني هم أساس الاقتصاد في البلاد، إلا أنهم ينتهون من دراستهم بدون إمتلاك أي من المهارات الحقيقية التي تساعدهم في الانضمام لسوق العمل.

و لتحسين وضع التعليم الفني في البلاد، فإن هذا يلزم التعاون من قبل الجميع ممن لهم صلة بسوق العمل من رجال أعمال و أصحاب مصانع هذا بجانب وزارة التعليم الفني والحكومة، حيث يتقدم عدد 650 ألف طالب إلى هذا النوع من التعليم بشكل سنوي.

هذا بجانب تدني الأجور التي يحصل عليها خريجي التعليم الفني بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، و التي تسببت في ارتفاع أجور القادمين من دول جنوب شرق آسيا عن أجور التابعين للبلدان العربية، لكن كان من الممكن أن ترتفع أجور خريجي التعليم الفني في الدول العربية، في حالة إذا تم الاهتمام بهم في مراحل تعليمهم، ولتَضاعف الطلب عليهم في سوق العمل.

الأمر الذي يجعلهم قوة اقتصادية هائلة في حال تم الاهتمام بها وتنميتها بشكل جيد، الجدير بالذكر أيضا، أنه في حال اهتمام الدولة بمثل هذا التعليم، فإن هذا سوف يفتح الباب أمام الكثير من الطلاب للإقبال عليه، هذا بجانب التراجع في مستوى البطالة الذي سوف يشهده فئة الطلاب التي تنتمي لهذا النوع من التعليم.

استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2018

يمكن الدخول على هذا الرابط الخاص بـ موقع وزارة التربية والتعليم . الضغط على هذا الرباط الخاص بـ البوابة المصرية للتعليم الفني . ضع السهم على التعليم الفني. اختيار نتائج الامتحانات. ثم القيام بالضغط على اختيار نتيجتك. إضافة رقم الجلوس الخاص بالطالب كما هو مطلوب. تظهر نتيجة الدبلومات 2018.

نتائج التعليم الفني 2018:

فور الإعلان عن النتائج، سوف ننشر لكم روابط الحصول عليها في هذا المقال، فتابعونا حيث من خلال الرابط يمكنكم الحصول على نتيجة الدبلوم الصناعي 2018، و نتيجة الدبلوم الزراعي 2018، نتيجة الدبلوم التجاري 2018، نتيجة الدبلوم الفندقي 2018.

نتيجة التعليم الفني برقم الجلوس:

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الحصول على نتيجة العام الدراسي الحالي عن طريق الدخول على هذا الرابط الخاص بـ بوابة مركز المعلومات ، حيث يتم اختيار نوع الشهادة وادخال رقم الجلوس ثم الضغط على “عرض النتيجة” ليظهر لهم نتيجة هذا العام.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية:

أكد “أحمد الجيوشي” نائب وزير التعليم الفني خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد عيد الفطر المبارك، هذا بجانب تأكيده على سير خطة التصحيح وفقا لما هو متفق عليه من قبل الوزارة، كما و أن أعمال التصحيح لا تزال مستمرة حتى الآن.

يعد وقت إنتظار النتيجة من أصعب الأوقات التي من الممكن أن يمر بها الطالب، حتى أنها تتجاوز صعوبة فترة الدراسة بمراحل كثيرة، هذا بجانب أن القلق الذي يبديه أولياء الأمور لا يقل عن القلق الذي يبديه الطلاب، و يتمنى موقعنا، موقع مصر 365 كامل التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية، و نؤكد لكم أننا مستمرين خلال الفترة القادمة في تقديم كافة المستجدات التي تتعلق بنتيجة الدبلومات الفنية وحتى ظهور النتيجة.

نتيجة الدبلومة الفنية:

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومة الفنية خلال الأيام القليلة القادمة، هذا في ظل إقتراب موعد الإعلان عن النتيجة بشكل كبير، بجانب أننا سوف نقوم بتوفير كافة المعلومات والمستجدات التي تتعلق بنَتيجة الدبلومة الفنية و الإعلان عنها من خلال موقعنا بشكل يومي خلال الفترة القادمة وحتى يتم الإعلان عن تلك النتائج.

و في طريق سير وزارة التعليم الفني نحو الإتجاه الصحيح بالتعليم، و سعيها نحو تحقيق التكافؤ بين جميع الطلاب والارتقاء بالمنظومة، فقد تم إصدار قرار بإيقاف مشرف عام بالإضافة إلى عدد 4 آخرين من المشرفين و الذين كان يقتضي عملهم بالإشراف على عدد 12 مصحح.

نتيجة شهادة التعليم الفني 2018 للدبلومات الفنية “زراعي أو صناعي أو تجاري” سيتم الإعلان عنها غدا الخميس الموافق 28 يونيو 2018، وفقا لما ورد إلينا من تصريحات.