رئيس امتحانات الثانوية العامة: البدء في تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء اليوم

Advertisements

أكد الدكتور “رضا حجازى” ، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم ، على أن كنترولات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016 – 2017 ، سوف تبدأ من اليوم الأحد الموافق 18 من شهر يونيو الجاري ، في تصحيح أوراق العينة العشوائية من امتحان مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة.

وتابع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم ، تصريحاته التي نقلتها عدة وسائل إعلام مصرية في تقارير صحفية ، قائلا أنه وفقا للجدول المقرر لتقدير درجات العينة العشوائية للمواد التي انتهى طلاب الثانوية العامة من آدائها ، فإن الأشخاص المنوط بهم تقدير الدرجات قد تقرر أن يبدأوا في تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة الرياضيات يوم الثلاثاء القادم.

Advertisements

وأشار الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم ، إلى أن وزارة التربية والتعليم قد قررت أن يتم الإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة ، خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده عقب انتهاء امتحان مادة الكيمياء ، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع ، لطلاب الثانوية العامة.

وجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة كانوا قد خاضوا امتحان مادة الأحياء ، ومادة التفاضل والتكامل ، ومادة الجغرافيا ، يوم الخميس الماضي.