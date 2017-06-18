وزارة التعليم العالي تحذر الطلاب الجدد من الكيانات التعليمية الوهمية قبل فترة التنسيق

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تحذر وزارة التعليم العالي والبحث العملي الطلاب وأولياء الأمور من التعامل مع المؤسسات التعليمية الوهمية التي لا علاقة لها بوزارة التعليم العالي ومن ضمنها الجامعة السويسرية بمدينة نصر، الأكاديمية الدولية للنظم التعليمية بمصر الجديدة، فالوزارة أنشئت لجنة للضبطية القضائية تابعه لها في عام 2015 للكشف عن هذا المؤسسات الوهمية.

وطالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل مرحلة التنسيق لهذا العام على أولياء الأمور والطلاب التحقق من تابعية المؤسسات التعليمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أما من خلال الوزارة نفسها أومن خلال الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت التابع لها أو من خلال موقع الجامعات الخاصة.

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وصدر تقرير عن وزارة التعليم العالي والبحث العملي أن من المؤسسات التعليمية العالية الغير تابعة للوزارة جاءت المراكز والأكاديميات التالية: جامعة بورتو سموث بمركز الشرق الأوسط، والأكاديمية الحديثة للعلوم المتطورة بالمهندسين، وأيضا الأكاديمية الكندية الأوروبية، وتم إغلاق جامعة كاليفورنيا ميرمار من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما ضبط مركز مؤجر للدروس الخصوصية في المعهد العالي للدراسات التعاونية بالمنيرة أمام معهد التعاون، وكذلك تم ضبط مراكز أخر للدروس الخصوصية في منطقة المنيل من ضمن إجراءات لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتعمل الوزارة في الفترة الحالية عن حقيقة الأكاديمية البحرية التجارية المصرية بالإسكندرية، عن طريق التحقق من صحة إجراء إنشاءها عن طريق مخاطبة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وكذلك قطاع النقل البحري بوزارة النقل.

وفي ظل عمل لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر قامت بإرسال أوراق أكاديمية النصر بالعاشر من رمضان إلى إدارة الشئون الاجتماعية بالعاشر من رمضان لتحقيق وبصورة عاجلة في مخالفتها، وكذلك تم ضبط ما يعرف أكاديمية المعرفة للتدريب والاستشارات حيث أعلنت أنها تابعة لجامعة حلوان، وتم غلق مركز علمي بزهراء المعادي.

وضبط اللجنة أيضا الشركة الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة، كما أرسلت اللجنة لمديرة التضامن الاجتماعي بالشرقية أوراق أكاديمية الشرق بمحافظة الزقازيق بسبب المخالفة؛ كما تم ضبط الأكاديمية الحديثة للعلوم المتطورة الواقعة بمنطقة المهندسين وتحديد في 5 شارع عبد الرحمن الشرقاوي، وكذلك ضبط لمعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بالبدرشين.