التعليم ترد علي تتداول أسئلة امتحان علم النفس اليوم في سوهاج

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تم تداول أسئلة امتحان علم النفس و الاجتماع اليوم في أسيوط قبل بدء الامتحان في مدينتي ( ديروط و منفلوط ) ، و قد قام أولياء الأمور بتداول أجابه أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك و الواتس اب.

و من المفترض أن الطلاب يقومون بأداء امتحان علم النفس و الاجتماع للشعبة الأدبية و الكيمياء للشعبة العلمية اليوم و قد ذكر أن تسريب الأسئلة كان قبل بدء الامتحان بدقائق ، و تم طباعة إجابات أسئلة امتحان مادة علم النفس في المكتبات و الجدير بالذكر أن تم معرفة أسئلة الامتحان في بداية الساعة الأولى للامتحان اليوم الذي بدا اليوم الساعة التاسعة صباحا.

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و تم تتداول إجابات الأسئلة بين أولياء الأمور و تم شرائها من المكتبات التي استغلت الموقف ليصل ثمن السؤال الواحد عشر جنيها في المكتبات .

و كان محيط المدارس اليوم في ساعات الامتحان يشهد حالة من التوتر الأمني و التأهب لأي حالة من حالات الشعب أو الاشتباكات و قد أكدت وزارة التربية و التعليم في تصريحاتها أن من يقوم بتعطيل سير عملية الامتحان و يكون احد أسباب تسرب الامتحانات و العمل على نشرها و ترويجها ليقوم بمساعدة عمليات الغش للامتحانات أو استغلال الموقف سيكون تحت طائلة القانون و سيتم معاقبته بموجب قانون رقم 101 من الدستور المدني و الذي جاء فيه أن من يعمل على نشر الغش في الامتحانات سيتم معاقبته بالحبس لمدو سبع سنوات بجانب دفع غرامة مالية تصل إلى مائة ألف جنيها أو أكثر .

و وصل عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات اليوم في أسيوط في مادة علم النفس و مادة الكيمياء حوالي واحد و عشرون ألف طالب .

و قد أكد رئيس قطاع التعليم العام و رئيس امتحانات الثانوية العامة اليوم بعد انتشار هذا الخبر عن تسريب امتحان علم النفس و الاجتماع في أسيوط أن هذه الأسئلة غير صحيحة.