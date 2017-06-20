التعليم: طالب بإحدى لجان امتحان الديناميكا بالقليوبية يرسل ورقة الأسئلة إلى مواقع الغش الإلكتروني

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تقدم اليوم ما يقارب عن مائة وثلاث ألف طالب وطالبة في مرحلة الثانوية العامة شعبة العلمي رياضة؛ لأداء امتحان الديناميكا على مستوى جمهورية مصر العربية، في إطار الأسبوع الثالث لفترة امتحانات الثانوية العامة.

تقوم غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بالتواصل مع رؤساء لجان الرقابة على امتحانات الثانوية العامة، التحقق من وصول أسئلة الامتحانات إلى الطلاب في الموعد المحدد في الساعة التاسعة صباحا، وفق ما صرح به رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدكتور: رضا حجازي.

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أما بشأن محاولات الغش أو ترويج الأسئلة أو الإجابات في مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكتروني في الإنترنت، فقد صرح الدكتور: رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة لم ترصد منذ بدء امتحان الديناميكا اليوم أي مخالفة أو محاولة الغش.

كما أضاف رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدكتور: رضا حجازي بفضل قانون تغليظ عقوبة الغش الإلكتروني والذي تم الإعلان عنه أمس الاثنين، حيث صدر القانون في 15 يونيو في 2017، وتم العمل بهذا القانون في اليوم التالي من صدوره مما كان له الأثر الرادع لعدم حدوث حالات غش الإلكتروني منذ بداية امتحانات الثانوية العامة حتى الآن.

أما بالنسبة للحالات التي تم رصدها قبل صدور التاريخ؛ أي قبل يوم 15 يونيو، يطبق عليها قانون العقوبة التي نص عليها القرار بقانون لسنة 2015 الصادر رقم 101، أما الحالات التي سيتم ضبطها بعد تاريخ 15 يونيو من صدور القانون الجديد سيطبق عليها القانون المطالب بتغليظ العقوبة عليها.

وفي الجانب الآخر في صباح اليوم، وبعد نصف ساعة من بدء لجنة امتحانات الثانوية العامة لمادة الديناميكا تم نشر بعض أجزاء من امتحانات الديناميكا في مواقع الغش الإلكتروني.

عقب الدكتور: رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على هذه الواقعة بأن طالب في محافظة القليوبية في أحدى لجانها صور ورقة الأسئلة، وأرسلت عن طريقه إلى موقع الغش الإلكتروني، وتم تحديد هويته، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.