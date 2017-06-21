التعليم: إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بموعد أقصاه يوم الخميس

Advertisements

أعلنت مصادر موثوق بها داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تحديد موعد إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية، أثناء 48 ساعة، بموعد أقصاه غدا الخميس .

هذا بالإضافة إلى ما صرحت به المصادر، فى بيان خاص لإحدى الصحف اليومية، أنه تعيين عدد التلاميذ الذين لم يتمكنوا من اجتياز الامتحانات بنجاح، حوالى 28 ألف تلميذ.

Advertisements

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صرحت أن عدد التلاميذ الأوائل بلغ عددهم حوالى 17 طالبة و طالب، كما ذكر رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، اللواء “محمد الحلوانى”، أن الكنترولات قد انتهت من أعمال تجميع نتيجة شهادة الدبلومات الفنية ، حتى تكون مستعدة لعرضها على الوزير لاعتمادها.