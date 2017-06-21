التعليم: إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بموعد أقصاه يوم الخميس

أعلنت مصادر موثوق بها داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تحديد موعد إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية، أثناء 48 ساعة، بموعد أقصاه غدا الخميس .
هذا بالإضافة إلى ما صرحت به المصادر، فى بيان خاص لإحدى الصحف اليومية، أنه تعيين عدد التلاميذ الذين لم يتمكنوا من اجتياز الامتحانات بنجاح، حوالى 28 ألف تلميذ.
جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صرحت أن عدد التلاميذ الأوائل بلغ عددهم حوالى 17 طالبة و طالب، كما ذكر رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، اللواء “محمد الحلوانى”، أن الكنترولات قد انتهت من أعمال تجميع نتيجة شهادة الدبلومات الفنية ، حتى تكون مستعدة لعرضها على الوزير لاعتمادها.
أكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، الدكتور “أحمد الجيوشى”، أن نتيجة الدبلومات الفنية من المحتمل أن يتم اعتمادها بشكل رسمي من الوزير يوم الأربعاء، على أن الوزير سوف يعلن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي سوف يعقد يوم الخميس.
من ناحية أخرى أشار رئيس قطاع التعليم الفني، اللواء “محمد الحلواني”، وصول عدد الطلاب الأوائل إلى حوالى 17 ما بين طالبة وطالب على مستوى مدارس الجمهورية في التخصصات الفنية المختلفة .
مشيرا إلى أن طالب بإحدى مدارس الدبلوم الصناعى، تعليم الثلاث سنوات، تمكن من الحصول على مجموع 97.57% ، بينما استطاع طالب من مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى الحصول على مجموع 99.17%.
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