التعليم يعلن 28 يونيو كموعد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية

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أعلن نائب وزير التربية والتعليم التابع لقطاع التعليم الفني، الدكتور “أحمد الجيوشي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية الخاصة بالدور الأول للعام الدراسي الحالي 2017 بعد أجازة عيد الفطر المبارك.

حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده في تاريخ 28 من يونيو و الذي يتم في المقر التابع للوزارة، و بالتالي فإن الفرصة الكاملة ستكون متاحة أمام الوزارة لتقوم بتسليم استمارات النجاح لكافة المدارس التابعة للجمهورية.

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هذا بجانب أن هذا أيضا يتيح الفرصة للوزارة لتحميل النسخة الإلكترونية من النتيجة على الإنترنت، وخلال التصريحات أكد الجيوشي على قرار الوزارة بشأن تهنئة الأوائل في كافة النوعيات المختلفة بالنتائج و ذلك من المقرر أن يتم قبل أجَازة عيد الفطر المبارك.

كما وأضاف خلال التصريحات التي قام بها أن نسبة النجاح بالنسبة للعام الحالي مقاربة بدرجة كبيرة للعامين الماضيين، هذا بجانب أن كشوف الأوائل تحتوي على 18 طالب وطالبة من بينهم 14 من الطالبات، الأمر الذي يؤكد التفوق الكاسح للطالبات في تلك المرحلة.

و قام الجيوشي في نهاية التصريحات بتقديم خالص الشكر لكل العاملين في مجال وزارة التربية و التعليم وعلى رأسهم، السيد وزير التعليم “طارق شوقي” وكل فريق العمل في الوزارة والمديريات التابعة لها، كما وتمنى النجاح والتفوق لكافة الطلاب في التعليم الفني.