تدرج رواتب المعلمين الجديد و زيادة الأساسي ابتداء من 50 جنيه و المكافآت في جميع المديريات لقرارات 53 و 74 و 244

Advertisements

تدرج رواتب المعلمين الجديد و زيادة الأساسي، حيث قامت وزارة التربية و التعليم بإصدار قرار رقم 39 الخاص بالعام الحالي 2017 وكان هذا في محافظة المنيا، و الذي يفيد بتغيير في رواتب جميع المعلمين التابعين للوزارة بشكل رسمي، و قد جاء هذا القرار وفقا للكتاب الصادر من قبل الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري وأيضا المكتب الخاص بالمتابعة في المحافظة و الذي يضم الكتاب التابع للإدارة المركزية للخدمة المدنية هذا بالإضافة إلى القرار الصادر من قبل الجهاز المركزي للإدارة و الذي يحمل رقم 281554.

الجدير بالذكر أن هذا القرار الصادر بخصوص المرتبات، قد تم صدوره بعد أن تم عرضه على السيد “عصام البديوي” محافظ المنيا، و قد جاء هذا القرار الخاص بزيادة مرتبات المعلمين في جميع المديريات وفقا للأسباب السابقة و التي قد تبعت احتساب أساسي الراتب للمعلمين الذين صدر القرار بحقهم بالإضافة إلى احتساب العلاوات التي يتم منحها للمعلم المساعد من قبل الوزارة وكذلك الراتب الأساسي للمعلم المساعد و التي قد تم تحديدها منذ تاريخ 15/3/2008 وفقا للقرارات التي صدرت من الوزارة وقتها و التي كانت تحمل رقم 53 و 74 و 244.

تدرج رواتب المعلمين الجديد:

الجدير بالذكر أن السنتين الماضيتين قد شهدتا نضال مستمر من قبل المعلمين في محافظة المنيا، وكان هذا النضال المستمر من أجل استعادة كافة الحقوق المسلوبة من قبل الوزارة بعد القرار الخاطئ الذي أصدرته الوزارة في حق المعلمين في المنيا،حيث قامت الوزارة وقتها باتخاذ قرار يتم وفقا له تجريد المعلمين من العلاوات التي تمنح للمعلم المساعد، هذا بجانب عدم اعتراف الوزارة بالمعلم المساعد كفترة تعيين.

Advertisements

و كان هذا القرار قد صدر من قبل وزارة التربية و التعليم تحت رقم 41 التابع لعام 2015، و الذي تم وفقا له تجريد المعلمين في المنيا من العلاوة، هذا بجانب الخصم الذي تعرض له الراتب الأساسي للمعلمين هناك و الذي تجاوز ال50 جنيه، و نتيجة لهذا القرار الذي يحمل ظلم للمعلمين، فقد اتجه المُعلمون إلى المحافظ وكافة الجهات المعنية، الأمر الذي دفع محافظ المنيا إلى التقدم للجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و مخاطبته، هذا من أجل منح حق المعلمين في المنيا حقهم في العلاوة منذ عام 2008 و أيضا العلاوات التي تبعت ذلك.

رد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:

الجدير بالذكر أنه بعد تقدم السيد محافظ المنيا في الفترة الماضية إلى جهاز التنظيم والإدارة وذلك من أجل تحديد أحقية المعلمين في تلك العلاوة، فقد جاء الرد من قبل الجهاز بعدها كالأتي:

أن الفترة التي يعمل فيها المعلم كمعلم مساعد تعتبر من الفترات التابعة للتعيين بصورة رسمية، و بالتالي فإنه يحق للمعلمين الحصول على كافة الحقوق التي يحصل عليها المعلم الذي قد تم تعيينه بصورة رسمية، و تقع العلاوة على رأس تلك الحقوق و التي يجب منحها للمعلم على الأساسي وليست على مربوط الدرجة.

الأمر الذي دفع السيد المحافظ إلى إصدار القرار الخاص بحساب العلاوات بناء على الأساسي وليس على مربوط الدرجة، إذ أن هذا هو حق المعلمين.

اتحاد المعلمين في جميع المحافظات في مصر:

الجدير بالذكر أن هذا القرار الصادر من قبل محافظ المنيا قد دفع جميع المعلمين في المحافظة، إلى التوجه بالشكر للسيد محافظ المنيا “عصام البديوي”، وذلك بعد اتخاذ القرار الذي به يعيد لهم كافة الحقوق المسلوبة، هذا بجانب الشكر الذي وجهه المعلمون لجميع الجهات التي ساهمت في ذلك، وأعادت الحق إلى جميع المعلمين ومنهم ” هناء خيرى، محمد دَاكر، أحمد بيومي، شريف حسن، الهام عثمان، أزهار على، حسين شوقي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المعلمين الآخرين.

و وفقا لهذا القرار، فمن المقرر أن يتم استعادة كافة الحقوق للمعلمين، و سوف يتم تطبيقه في كافة المديريات التابعة للمحافظة خلال الفترة القادمة.