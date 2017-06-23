القوات المسلحة تفتح باب التقديم في مدارس التمريض العسكري لعام 2017 للبنين والبنات

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طريقة التقديم في مدارس التمريض العسكري لعام 2017 ، حيث تم فتح باب التقديم للبنين والبنات ” لمدارس التمريض العسكري لعام 2017 ” وذلك بما يتناسب للشروط والتنسيق وأماكن الالتحاق بالمحافظات.

وبدء التقديم للالتحاق بمدارس التمريض العسكري بحيث لا يقل مجموع درجات الطالب في المرحلة الثانوية عن و 70% ، وفقا للشروط المطلوبة وبعد أن يتم النجاح في كل الاختبارات تباعاً وبعد موافقة ولى أمر الطالب المتقدم على التحاق ابنه أو ابنته بالقوات المسلحة .

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في الوقت الذي تم فيه إلغاء التقديم للحاصلين على شهادة الإعدادية والتقديم متاح للحاصلين على الثانوية العامة بقسم “علمي علوم” بحيث لا يقل المجموع عن ٦٠٪ للسنة الدراسية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض العسكري

بيان نجاح بالثانوية -شهادة ميلاد مميكنه – قيد عائلي -صحيفة الحالة الجنائية- للمتقدم وولى أمرة – صور شخصية – نموذج 9 جند .

أماكن سحب ملفات الالتحاق بمدارس التمريض العسكرية في مصر للعام 2017

التقديم للبنين بمدارس التمريض العسكرية : المجمع الطبي بالقاهرة تحديداً كوبري القبة .

التقديم للبنات بمدارس التمريض العسكرية : من محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ومطروح :” مدينة الإسكندرية، مدرسة التمريض” .

البنات من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والفيوم وبنى سويف:”مدرسة التمريض بالمعادي” .

البنات من محافظات الشرقية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمياط وشمال وجنوب سيناء :”المركز الطبي العالمي” .

البنات من محافظات المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – قنا – البحر الأحمر- أسوان- الأقصر- الغردقة : ” مدرسة التمريض بسوهاج”

وتشهد مؤسسة التعليم الخاصة بالقوات المسلحة طفرة كبيرة فى مختلف المستويات وعدد كبير من التخصصات التي تساهم في رفع مستوى الخدمة داخل هذه المؤسسة العريقة .