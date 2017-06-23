القوات المسلحة تفتح باب التقديم في مدارس التمريض العسكري لعام 2017 للبنين والبنات

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القوات المسلحة تفتح باب التقديم في مدارس التمريض العسكري لعام 2017 للبنين والبنات
القوات المسلحة تفتح باب التقديم فى مدارس التقديم العسكرى لعام 2017

طريقة التقديم في مدارس التمريض العسكري لعام 2017 ، حيث تم فتح باب التقديم للبنين والبنات ” لمدارس التمريض العسكري لعام 2017 ” وذلك بما يتناسب للشروط والتنسيق وأماكن الالتحاق بالمحافظات.

وبدء التقديم للالتحاق بمدارس التمريض العسكري بحيث لا يقل مجموع درجات الطالب في المرحلة الثانوية عن و 70% ، وفقا للشروط المطلوبة وبعد أن يتم النجاح في كل الاختبارات تباعاً وبعد موافقة ولى أمر الطالب المتقدم على التحاق ابنه أو ابنته بالقوات المسلحة .

في الوقت الذي تم فيه إلغاء التقديم للحاصلين على شهادة الإعدادية والتقديم متاح للحاصلين على الثانوية العامة بقسم “علمي علوم” بحيث لا يقل المجموع عن ٦٠٪ للسنة الدراسية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .

 الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض العسكري

بيان نجاح بالثانوية -شهادة ميلاد مميكنه – قيد عائلي -صحيفة الحالة الجنائية- للمتقدم وولى أمرة – صور شخصية – نموذج 9 جند .

أماكن سحب ملفات الالتحاق بمدارس التمريض العسكرية في مصر للعام 2017

التقديم للبنين بمدارس التمريض العسكرية : المجمع الطبي بالقاهرة تحديداً كوبري القبة .

التقديم للبنات بمدارس التمريض العسكرية : من محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ومطروح :” مدينة الإسكندرية، مدرسة التمريض” .

البنات من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والفيوم وبنى سويف:”مدرسة التمريض بالمعادي” .

البنات من محافظات الشرقية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمياط وشمال وجنوب سيناء :”المركز الطبي العالمي” .

البنات من محافظات المنيا –  أسيوط – الوادي الجديد –  قنا –  البحر الأحمر- أسوان- الأقصر- الغردقة : ” مدرسة التمريض بسوهاج”

وتشهد مؤسسة التعليم الخاصة بالقوات المسلحة طفرة كبيرة فى مختلف المستويات وعدد كبير من التخصصات التي تساهم في رفع مستوى الخدمة داخل هذه المؤسسة العريقة .