مصدر بالتعليم يكشف عن موعد بدء المرحلة الأولى للتنسيق للعام الحالي

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قام أحد المصادر التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالكشف عن موعد بدء المرحلة الأولى من التنسيق، حيث أعلن خلال التصريحات التي قام بها أن الأسبوع الأخير من شهر يوليو القادم من المقرر أن يكون موعد بدء المرحلة الأولى من التنسيق التابع لطلاب الثانوية العامة للعام الحالي.

الجدير بالذكر أن المصدر التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أكد خلال التصريحات التي قام بها استمرار نظام التنسيق على نفس النظام التابع للعام الماضي، وأضاف أنه لا يوجد أي تغييرات في نظام التنسيق بالنسبة للعام الحالي، و أن مراحل التنسيق من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة وذلك بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، حيث تعتبر هي حجر الأساس التي سوف تبنى عليها مراحل التنسيق.

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كما وأضاف المصدر خلال التصريحات التي قام بها، أن الخطة سوف تسير بحيث تستمر المرحلة الأولى للتنسيق لمدة 5 أيام، بعدها يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بعد الإنتهاء منها بحوالي يومين أو ثلاثة، وبعدها يتم البدء في المرحلة الثانية مباشرة.

الجدير بالذكر أن المصدر التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أكد خلال التصريحات التي قام بها، أن تلك القواعد التي من المقرر أن يسير وفقا لها التنسيق لطلاب الثانوية العامة هذا العام، قد تم الإتفاق عليه من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وكان هذا خلال الجلسة الأخيرة و التي قد تم عقدها منذ مدة بسيطة.