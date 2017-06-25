شاومينج تعلن عن قدرتها على تغيير نتائج امتحانات الثانوية العامة

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تعلن الثانوية العامة اليوم انتهاء فترة الامتحانات؛ التي بدأت في الرابع من يونيو الجاري، حيث يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة مادتي التربية الوطنية والإحصاء.

صرحت صفحة شاومينج لتسريب الامتحانات، لتزيد من مخاوف أولياء الأمور، حيث أعلنت على موقعها الإلكتروني بالنص: “أنه بإمكانك تغيير نتيجة امتحانات الثانوية العامة من داخل كنترول رصد النتائج، في نتائج اللغة الإنجليزية واللغة العربية بتعديل يصل إلى 46 من 50 في اللغة الإنجليزية، وفي اللغة العربية ليصل 77 من 80، ده لو أنت ناجح في المادة، ولو راسب ترفع درجاتك لحد درجة النجاح بس” معللة في نهاية الخبر بالنص: “واللي عايز تعديل لدرجاته يعمل شير أو لايك منشن لخمسة من أصحابه، وأحنا هنثبت لك درجتك قبل وبعد التعديل”، وهذا وفق ما صرحت به صفحة شاومينج الإلكترونية.

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وفي الرد على تعليق شاومينج علق رئيس عام امتحانات الثانوية العامة رضا حجازي، أن صفحات شاومينج للغش الإلكتروني تبتز أولياء الأمور لتحصل على المال، فقد ادعوا بأنهم يستطيعون تسريب الامتحانات ولم يحققوا هذا في أي مادة، وبالتالي فيعود صفحات الغش الاجتماعي زائفة وبعيدة كل البعد عن الصحة وهدفها مادي في المقام الأول.

حظر رضا حجازي الطلاب، وأولياء الأمور من ابتزاز شاومينج، مصرحا أن هناك رقابة مشددة داخل الكنترولات لا يستطيع أحد أن يسرب نتيجة أي طالب، معربا أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تطبيق القانون الذي صدر مؤخرا بتغليظ العقوبة على نشر الإجابات والأسئلة سواء قبل أو أثناء فترة الامتحان، وكذلك بعد انتهاء الامتحان، كما أضاف: أن أي رصد للدرجات ينشر أي كراسة امتحان، أو أي درجات ستوقع عليه هذه العقوبة.

وفي تعقيب رضا حجازي على تصريح شاومينج على تعديل درجات الطلاب أنها محاولات فاشلة، قائلا: البقاء لله يا شاومينج، أصبحت ذكرى، وتم القضاء عليك نهائيا؛ مؤكدا أن هناك لجان سرية داخل كنترولات رصد الدرجات تعمل على مستوى مرتفع وعالي لرصد أي تجاوز، وهناك متابعات مستمرة لرصد أي مخالفات قد تحدث، وكل كراسة امتحانات طمس رقم الباركود الخاص بها لضمان السرية التامة.

وصرح نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، رئيس الإدارة العامة للامتحانات، خالد عبد الحكيم، أنه سوف تبدأ كنترولات رصد درجات الثانوية العامة، تصحيح العينة العشوائية لمواد الاستاتيكا، والجيولوجيا، والعلوم البيئية، والفلسفة والمنطق بعد عيد الفطر المبارك.