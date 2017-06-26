رئيس قطاع التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لمادة “الديناميكا”

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قرر الدكتور “رضا السيد حجازي” رئيس قطاع التعليم العام، رئيس عام امتحان الثانوية العامة، اعتماد نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق الإجابات الخاصة بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017.

وكانت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) التي قام طلاب الثانوية العامة بالامتحان فيها يوم الثلاثاء الموافق 20/6/2017 على كما يلي :

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عدد أوراق العينة “4593” كراسة إجابة.

عدد الناجحين “3994” طالبا/ طالبة.

النسبة المئوية للنجاح “87.0%” في الوقت الذي سجل خلاله امتحانات العام السابق 2015/2016 “85.96%”.

يذكر أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية “393” طالبا/ طالبة من إجمالي عدد طلاب العينة،وكانت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

حصول “1249” طالبا/ طالبة على شريحة من “90%” إلى أقل من “100%”، وذلك بنسبة تبلغ “31.27%”من إجمالي العينة.

حصول “828” طالبا/ طالبة على شريحة من “80%” إلى أقل من “90%”، وذلك بنسبة تبلغ “20.73%”من إجمالي العينة.

حصول “614”طالبا/ طالبة على شريحة من “70%” إلى أقل من “80%” وذلك بنسبة تبلغ “15.37%” من إجمالي العينة.

وأنهى اليوم الطلاب امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي،بعد تأديتهم امتحان الإحصاء والتربية الوطنية وتستمر أعمال تصحيح أوراق الإجابات حتى اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل الوزير وإعلانها في العشرين من الشهر القادم .

وشهدت الامتحانات هذا العام تباين كبير فى الآراء بين الطلاب وأولياء الأمور والمتابعين حول صعوبة الامتحانات خاصة بعد تطبيق نظام “البوكليت”