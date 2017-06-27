شكري الجندي يقدم مقترح التحاق طلاب الإعدادية الأزهرية إلى التعليم الفني العام

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قدم شكري الجندي النائب البرلماني إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، مشروع قانون يسمح لطلاب التعليم الأزهري الحاصلين على الشهادة الإعدادية أن ينتسبون إلى التعليم الفني بمدارسها المختلفة، وتكون نسبة المقبولين للتعليم الفني 10%، وأعلنت لجنة المقترحات والشكاوى موافقتها على طلب النائب، بالإضافة إلى موافقة عدد من البرلمانيين.

وأضاف النائب شكري الجندي أن ما دفعه إلى تقديم هذا المشروع هو النهوض بالتعليم الأزهري خصوصا أن هؤلاء الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية لم يتم تأهيلهم ينتسبون إلى التعليم الثانوي العام؛ حيث يعد التعليم الثانوي العام أعلى من مستواهم العلمي الذي يكون ضعيف بالنسبة إلى هذه المرحلة حيث لا يستطيعون تحقيق الدرجات العالية في الثانوية العامة الذي يؤهلهم إلى التعليم الجامعي والالتحاق بالجامعة.

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وأوضح النائب شكري الجندي أهمية وضع شروط وضوابط للانتساب الطلاب الحاصلين على التعليم الإعدادي الأزهري إلى التعليم الفني العام، حتى لا تتحكم الأهواء الشخصية في عملية الالتحاق إلى التعليم الفني العام.

تم مناقشة مجلس النواب المتمثل في لجنة الاقتراحات والشكاوى في ظل وجود ممثلين من وزارة التربية والتعليم، والأزهر الشريف، حيث أعرب جميع المشاركين عن ترحيبهم بهذا المقترح، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف، وزارة التربية والتعليم لضمان انتساب 10% من الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهري في التعليم الفني العام، معربين عن أملهم أن تلتزم الحكومة بتنفيذ هذا الاقتراح.

وأعرب عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب عبد الكريم زكريا، أنه في حالة تطبيق المقترح بانتساب 10% من الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية إلى التعليم الفني العام يعمل بشكل واضح على المساهمة في تنمية وتطوير ونهوض التعليم الأزهري؛ حيث شهد التعليم الأزهري في الفترة الأخيرة تراجع ملحوظ في مستواه.

كما أضاف النائب عبد الكريم زكريا على ضرورة البحث في مشكلة تدريس بعض المعلمين غير المؤهلين لتعليم مواد تعليمية ويأتي في مقدمتها اللغة الأجنبية، الذي ينعكس على مستوى هذه المواد، على التعليم الأزهري ككل، ويتم تعيين بدل منهم معلمين مؤهلين ويجيدون التعليم بشكل احترافي لهذه المواد لتعلم على النهوض بالمنظومة التعليمية الأزهرية ككل.