رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة الثانوية قبل 20 يوليو

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قبل فترة وجيزة من الآن، كان قد انتهى طلاب الثانوية الأزهرية من أداء الاختبارات الخاصة بهم في كافة المواد الدراسية، واليوم ومع كثرة تساؤلات البعض عن الموعد الخاص بالإعلان عن نتائج تلك الامتحانات، كشف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن هذا الموعد خلال تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرون من شهر يونيو الجاري.

صرح الدكتور محمد أبوزيد الأمير، أن أعمال التصحيح لأوراق إجابات طلاب الشهادة الثانوية ستبدأ مباشرة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يتم استكمال عمليات الرصد والتجميع لدرجات الطلاب في كافة المواد الدراسية عقب الانتهاء من أعمال التصحيح تمهيدا للإعلان عن النتيجة خلال الفترة القادمة بعد اعتمادها بصورة رسمية من قبل شيخ الأزهر.

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وأكد على أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب قبل 20 يوليو القادم، الجدير بالذكر أن اختبارات الثانوية الأزهرية كانت قد انتهت في اليوم الثاني والعشرون من شهر يونيو الجاري بعدما استمرت على مدار أربعة عشر يوما منفصلة استقبل فيها الطلاب الامتحانات مادة تلو الأخرى.

وقد شهدت الامتحانات هذا العام الدراسي 2017، حالة من الانضباط الشديد، بعدما نجح قطاع المعاهد الأزهرية بصورة كبيرة في السيطرة على محاولات الغش وضبط الامتحانات وخروجها بالشكل المناسب دون رصد أية حالات تسريب أو غش جماعي أو حتى شكاوي من الطلاب من صعوبة بعض المواد، لتمر فترة الامتحانات بسلام، كما فشلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في اختراق الامتحانات بعدما تم تطبيق نظام البوكليت الذي كان من الأنظمة الحديثة التي أثنى عليها جميع الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور.

على الجانب الآخر يتعايش طلاب الثانوية الأزهرية حالة من القلق والتوتر الشديد في انتظار إعلان النتيجة، والتي من المقرر أن يتم رفعها على موقع الأزهر التعليمي عقب اعتمادها رسميا ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بمنتهى السهولة واليسر برقم الجلوس فقط.