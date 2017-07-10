أعرف الآن تنسيق القبول بالجامعات المصرية الخاصة لعام 2017/2018.. تعرف

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تعرف على تفاصيل تنسيق القبول بالجامعات الخاصة للعام الجامعي 2017/2018، قام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالإعلان من خلال البيان الرسمي الذي قام بإصداره يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرون من شهر يونيو الجاري.

وبعد أيام قليلة من انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق تبدأ المرحلة الثانية والتي من المقرر أن يتم فتح باب التقديم فيها في الثامن من شهر أغسطس القادم للعام الجاري 2017، على أن تبدأ المرحلة الثالثة للتنسيق بعدها بأيام قليلة وتحديدا في الخامس عشر من الشهر ذاته للعام 2017.

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كما أكد على انه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من التنسيق فى اليوم التالي من ظهور نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق الخاص بالجامعات الحكومية والذي من المنتظر أن يكون في شهر أغسطس القادم للعام 2017.

كما قام المجلس الأعلى للجامعات أيضا خلال بيانه اليوم بالكشف عن الحد الأدنى للتقديم في الكليات المختلفة للجامعات الخاصة العلمية منها والأدبية وذلك بالنسبة للطلاب المصريين، والتي من المقرر أن تأتى على هذا النحو التالي:

يصل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشرى إلى 95%.

وفيما يتعلق بكليات ” الفنون التطبيقية والعلوم الطبية التطبيقية”، فيصل الحد الأدنى للقبول بها إلى 70%.

بالنسبة لكليات ” الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة والإعلام”، فيصل الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات إلى

وبالنسبة لكليات ” علوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية”، فيصل الحد الأدنى للقبول بها إلى 70%.

بالنسبة لكليات ” طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي”، فيصل الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات إلى 90%.

أما بالنسبة لكليات الهندسة، فيصل الحد الأدنى للقبول بها إلى 80%.

65%.

وأخيرا، بالنسبة لباقي الكليات الأخري، فيصل الحد الأدنى للقبول بها إلى 55% فقط.

على الجانب الآخر، ينتظر طلاب الثانوية العامة موعد الإعلان عن نتائج الامتحانات بعد الانتهاء منها منذ أيام قليلة.