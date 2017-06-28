نتيجة الدبلومات غدا… والخميس ليس إجازة للعاملين بكنترول الثانوية العامة

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تبدأ من جديد كنترولات تصحيح نتائج شهادة الثانوية العامة غدا، ورصد الدرجات وتصحيح كراسات إجابات طلاب المرحلة الثانوية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

صرح رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، أن كنترولات تصحيح كراسات الإجابات لطلاب المرحلة الثانوية سيبدأ في القاهرة، والمنصورة، والإسماعيلية، وأسيوط غداً بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وتستمر عمليات التصحيح ورصد الدرجات إلى أن يتم الانتهاء وإعلان نتيجة الثانوية العامة.

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وأضاف الدكتور رضا حجازي، أن يوم الخميس القادم؛ ليس إجازة بالنسبة للعاملين بتصحيح الدرجات والرصد؛ هو يوم عمل عادي؛ وسيكون العمل متواصل، وطلب من كل من رؤساء الكنترول ورصد الدرجات التواجد داخل مقر رصد الدرجات يوم الخميس المقبل؛ حيث أن الحكومة أعلنت أن يوم الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو.

كما أوضح الدكتور رضا حجازي، أنه تم الانتهاء من تصحيح مواد اللغة الأجنبية الثانية، والدين، واللغة العربية، كما صرح عن انتهاء أعمال تصحيح اللغة الأجنبية الأولى في أواخر الأسبوع الجاري، مشيرا إلى وجود تدابير أمنية تتمثل في وجود عناصر من الشرطة لتأمين الكنترولات الذي يبلغ عددهم إحدى عشر في جميع أنحاء الجمهورية، وأن التدابير الأمنية متواجدة بصفة مستمرة.

وقال الدكتور رضا حجازي: “أنا راضً عن الاداء، وشكل الامتحانات وحاجة تفرح، كنا ين وبقينا فين”، تعليقا منه على عدم تسريب امتحانات الثانوية العامة كما حدث في العام الماضي، وأعرب عن امتنانه بانتهاء امتحانات الثانوية العامة بلا تسريب لأي امتحان.

وأعلن الدكتور رضا حجازي قائلا: “ننتظر حتى خروج نتيجة الثانوية العامة حتى نستطيع وضع خطة تطوير الثانوية العامة، والكراسة الامتحانات بشكل خاص” تعليقا منه عن خطة تطوير التعليم الثانوي في الفترة القادمة.

أما بالنسبة لنتيجة التعليم الفني صرح نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني أحمد الجيوشي قائلا: ” لا نية لتأجيل إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، والنتيجة في موعدها غدا الأربعاء، وسيعقد مؤتمر صحفي للأوائل بالتزامن مع إعلان نتيجة التعليم الفني”.