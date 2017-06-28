ننشر قائمة بأسماء الكليات التي تشترط أن يجتاز الطلاب اختبارات القدرات للقبول بهم

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هناك عدد من الكليات المصرية التي تشترط أن يقوم الطلاب اجتياز بعض الاختبارات الخاصة بهم حتي يتم القبول بهم بين صفوفها من أجل الدراسة فيها.

هناك عدد من أسماء الكليات فى العام الحالي قد أعلنت على ضرورة أن يجتاز طلابها جميع الاختبارات المقدمة لهم، حتى تتمكن هذه الكليات للقبول بها، كما اشترطت هذه الكليات أن يحصل الطالب على الحد الأدنى من الدرجات في هذه الاختبارات خلال عمليات التنسيق، حيث من المتوقع أن يبدأ التنسيق فور ظهور نتائج الثانوية العامة لهذا العام، طبقًا لتصريحات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

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جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ الكليات المصرية التي يتوجب خوض الطلاب لاختبارات القدرات بها بدء حجز اختبارات القدرات عن طريق الإنترنت، حيث أعلنت الكليات استقبال الطلبات إلكترونيًا، وتحديدًا من خلال موقع التنسيق.

تحدد موعد بدء استقبال الطلبات من يوم السبت القادم وحتى 18 يوليو، وعن أسماء هذه الكليات فهي كما يلي:

1- كليات التربية الرياضية بشعبها.

2- كليات التربية النوعية، وتحديدًا شعبتا التربية الفنية والموسيقية.

3- كلية التربية الفنية، والتي تتبع جامعة المنيا.

4- كليات الفنون الجميلة، وتحديدًا شعبتا “فنون / عمارة”.

5- كلية التربية الموسيقية بالزمالك، والتي تتبع جامعة حلوان.

6- كلية التربية الفنية بالزمالك، والتي تتبع جامعة حلوان.

7- كلية التربية بالسويس جامعة السويس، وتحديدًا شعبة التربية الفنية.

8- كلية التربية بالإسماعيلية التابعة إلى جامعة قناة السويس، وتحديدًا شعبة التربية الفنية وشعبة التربية الموسيقية.

9- كليات الفنون التطبيقية بكلاً من جامعات “حلوان، بنها، دمياط، بنى سويف”.