التعليم: بدء تقدير العينة العشوائية مواد الجيولوجيا والفلسفة والاستاتيكا

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انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء الاختبارات الخاصة بهم منذ أياما قليلة، وعلى الفور بدأت أعمال التصحيح والمراجعة تمهيدا للإعلان عن نتيجة الطلاب في أقرب وقت ممكن، واليوم تواصل الكنترولات هذه الأعمال بعد توقفها بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، وقد أدلى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم بتصريحات صحفية له اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرون من شهر يونيو الجاري.

حيث أكد أنه من المقرر أن يتم البدء في تصحيح العينة العشوائية للمواد الفلسفة و الجيولوجيا والاستاتيكا غدا الخميس الموافق التاسع والعشرون من يونيو، وذلك بعدما تم الانتهاء من وضع الرقم السرى كراسة الإجابة الخاصة بالطلاب اليوم الأربعاء، مشيرا في الوقت ذاته على أنه سيقوم بجولة خلال الأسبوع الحالي والأسبوع القادم لبعض كنترولات الثانوية العامة لبعض محافظات مصر والتي يأتي في مقدمتها محافظة المنصورة وأسيوط والقاهرة وغيرها من المحافظات الأخرى.

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وتأتى هذه الجولة في إطار الاطمئنان على سير العمل والتأكد من أن كافة الأمور على ما يرام، والاستماع إلى مقدري الدرجات ورؤساء الكنترولات، وأيضا للتأكد من مدى الدقة والشفافية المتبعة في عمليات التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بطلاب هذه المرحلة التعليمية .

وأشار إلى أنه سيتم متابعة نتائج تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بطلاب ثلاثة مدارس، وآلتي تقرر تصحيحها في لجان خاصة بعدما تم رصد شكاوى أثناء سير العملية الامتحانية بشأن وجود حالات غش بين الطلاب، لافتا في الوقت ذاته على انه حال التأكد من وجود تشابه في الإجابات بين الطلاب سيتم على الفور اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية في تلك الحالات.

الجدير بالذكر، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وفقا لما صرحت به أحد المصادر في وزارة التربية والتعليم في منتصف شهر يوليو القادم، وسوف نتابع معكم كل ما هو جديد متعلق بالنتيجة.