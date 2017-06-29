الأعلى للجامعات الخاصة: ثلاثة شرائح للتنسيق هذا العام وزيادة 10% في المصروفات الدراسية

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مع انتهاء مارثون اختبارات الثانوية العامة، واقتراب موعد الإعلان عن نتائج الطلاب، كشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة عن الأسس والمعايير الخاصة بالتنسيق للعام الدراسي الحالي بالنسبة للجامعات الخاصة، حيث قام وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار بالإعلان اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرون من شهر يونيو الجاري عن المواعيد الخاصة بالتقديم والحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة سواء العلمية أو الأدبية وكذلك المصروفات الدراسية للجامعات هذا العام، ومن خلال المقالة التالية نتعرف على كافة هذه الأمور تفصيليًا.

بالنسبة للمواعيد الخاصة بالتقديم هذا العام في الجامعات الخاصة، فقد تم تقسيمها إلى ثلاثة شرائح والمتمثلة في الآتي:

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الشريحة الأولى، والتي من المقرر أن يبدأ في الأول من شهر أغسطس القادم، عقب الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق الخاص بالجامعات الحكومية.

أما الشريحة الثانية، فمن المقرر أن تبدأ في اليوم الثامن من الشهر ذاته 8/8/2017.

وبالنسبة للشريحة الثالثة، فمن المقرر أن تبدأ في اليوم الخامس عشر من الشهر ذاته، 15/8/2017.

وبالنسبة للحدود الدنيا للقبول في الكليات بالنسبة للطلاب المصريين، فمن المقرر أن تأتى على النحو التالي:

تتفاوت نسبة الالتحاق من كلية لأخرى، ففي كليات الطب البشرى يكون الحد الأدنى 95%، أما في كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي في الحد الأدنى للقبول بها 90%، وبالنسبة لكلية الهندسة الحد الأدنى للقبول بها 80%، وكليات الفنون التطبيقية والعلوم الطبية التطبيقية الحد الأدنى للقبول بها 70%، أما الحد الأدنى للقبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام واللغات وغيرها فهو 65%، أما الكليات الأخرى المتبقية الحد الأدنى لها 55%.

وأخيرا بالنسبة للمصروفات الدراسية لهذا العام، فقد المجلس على انه من المقرر أن تشهد زيادة بما يعادل 10% هذا العام، وذلك لتتوافق مع معدلات التضخم وزيادة الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وسوف نتابع معكم مصروفات الجامعات الخاصة المختلفة فيما بعد… فتابعونا