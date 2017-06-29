قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن موعد امتحانات الدور الثانى للثانوية

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أعلن السيد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور محمد أبوزيد الأمير، مؤخرًا عن مواعيد امتحانات الدور الثانى بالنسبة إلى شهادة الثانوية الازهرية، وتحديدًا الدور الثاني، حيث أكد سيادته على أنه قد تقرر أن تبدأ عقب إعلان نتيجة الدور الأول، على أن تعقد بعد صدور هذا الإعلان بحوالي شهر، ويأتي ذلك طبقًا للقانون المقرر.

أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريحه على أنه من المقرر أن يتم استقبال طلبات التظلمات من الطلاب عقب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية.

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أشار رئيس قطاع المعاهد، على أنه تقرر أن تبدأ عملية تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشكل رسمي بمحرد إنتهاء المصححين من أيام إجازة عيد الفطر المبارك، بحيث من المقرر أن تبدأ يوم السبت وتستمر عملية رصد ومراجعة درجات الطلاب حتى يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي.

ورد أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية من المقرر لها أن تظهر ويتم الإعلان عنها قبل يوم 20 يوليو المقبل، حيث انتهت فعاليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالنسبة لشعبة العلمى يوم الخميس الماضي والذي يوافق 22 يونيو، بينما انتهت امتحانات القسم الأدبي يوم 21 من شهر يونيو، بينما من جهة أخرى، تمكن الطلاب من الإنتهاء من أعمال امتحانات الشعبة الإسلامية في يوم 20 يونيو.

جدير بالذكر أن أغلب الطلاب والعاملين بالمؤسسة الأزهرية قد أثنوا على امتحانات هذا العام، وخاصة بعد تطبيق نظام البوكلت، حيث نجح الأزهر أن يخرج بسفينة امتحانات الشهادة الأزهرية بدون اعتراضات من الطلاب على صعوبة الامتحانات أو وجود حالات غش أو تسرب الامتحان على صفحات الغش على مواقع التواصل الإجتماعي.