نتيجة الثانوية العامة 2017.. الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

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تم تحديد موعد إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017، بعد الانتهاء من تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة للسنة الدراسية 2016/ 2017 أثناء الأيام الماضية، حيث يشغل تفكير كل تلاميذ الصف الثالث الثانوي حاليا هو موعد إعلان النتيجة، بعد امتحانات ظلت فترة طويلة استمرت خلال شهر رمضان المعظم، وانتهت كل الامتحانات يوم وقفة عيد الفطر المبارك سواء كانت الامتحانات للشعبة الأدبية أو العلمية، وكانت أسئلة الامتحانات هذه السنة كالمعتاد يوجد بها بعض الأسئلة التي لا يستطيع أغلب التلاميذ حلها، وبالأخص في امتحان مادة اللغة الانجليزية، التي قام عدد كثير من تلاميذ الصف الثالث الثانوية الشكوى منها هذا العام الدراسى .

تعتبر كما يطلق عليها الثانوية العامة، أو الصف الثالث الثانوي هى المرحلة الاخيرة في التعليم المدرسي، وبعد ظهور النتيجة الخاصة بهذه المرحلة الدراسية يتم بعد مرور أيام قليلة نزول التنسيق الخاص بالجامعات للشعبتين الأدبي والعلمي، ويتم بعد ذلك إجراء ترشيحات الطلاب بالكليات التي يرغبون الانتساب إليها، على حسب عدد الدرجات التي حصل عليها، وايضا من خلال النسبة المئوية التي حصل عليها في هذا العام الدراسى.

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موعد اعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة

اعلن رئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدكتور “رضا حجازي”، أنه في حالة أي أعمال تسريب لنتيجة شهادة الثانوية العامة، سوف تقوم الوزارة بمعاقبة المتسبب في ذلك التسريب، وسوف يتم بالقانون محاسبته وأن الحساب سوف يكون عسير، وجاءت تصريحات من الوزارة مؤكدة أن نتيجة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 سوف يتم ظهور النتيجة في الموعد المقرر لها وهو فى يوم 20 من شهر يوليو 2017، ولم يتم أى تقديم فى موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي، كما ينقله معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك”.

يحاول العديد من الطلاب الشهادة الثانوية حاليا البحث عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة، والتي من المفترض أن تعلن فى غضون الأسابيع المقبلة حيث صرح مصدر مسؤول من قلب وزارة التعليم أن نتيجة شهادة الثانوية العامة سوف يتم اعتمادها فى اليوم الموافق 20 من شهر يوليو الجارى، وأنه تم بالفعل الانتهاء من تصحيح كل كراسات الامتحانات الخاصة بمادة اللغة العربية ومادة اللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية، وكراسات مادة التاريخ، وأن من المتوقع أن يتم الانتهاء من تصحيح كل الكراسات، وتعيين الدرجات في الكنترولات فى يوم 11 من شهر يوليو الجارى، ثم يتم بعد ذلك اعتماد الدرجات وإعلان النتيجة من خلال موقع وزارة التربية و التعليم، حتى تصبح جاهزة للظهور فى يوم 20 من شهر يوليو الجارى، ويمكن ان تطول أو تقصر هذه المدة.

أشارت كل المؤشرات إلى ارتفاع نسبة نجاح الشعبة الأدبية وانخفاض نسبة نجاح طلاب شعبة علمى رياضة وعلوم، كما بدأت حاليا إجراءات رصد الدرجات في نتيجة شهادات الثانوية العامة لعام 2017، ووفقا لتصريحات المسؤولين القائمين على هذه العملية.

نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017

يسيطر على أفكار طلاب شهادة الثانوية العامة هذه الاونه موعد إعلان النتيجة، وبالأخص بعد بدء شهر يوليو، والذي من المقرر أن يتم ظهور نتيجة شهادة الثانوية العامة فيه لأن من المعتاد ان تظهر النتيجة فى مثل هذا الوقت، من كل عام حيث تعلن النتيجة بعد مرور شهر أو أقل من ذلك، بعد تأدية طلاب الثانوية العامة الامتحانات، ومن المعروف أن يتقدم أو يتأخر موعد إعلان النتيجة، وذلك يعود إلى عدد تلاميذ مرحلة الثانوية العامة الذي يتغير من سنة الى سنة اخرى، وتعد نتيجة شهادة الثانوية العامة هي الأكثر أهمية بين جميع نتائج مراحل التعليم المدرسي، ومع اقتراب موعد ظهور النتيجة يزيد شعور الطلاب بالقلق على عائلاتهم أيضا.