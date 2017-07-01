التعليم العالي تفتتح موقع إلكتروني لتنسيق القبول بالجامعات

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع إلكتروني للتنسيق حتى يتسنى للطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة حجر امتحان القدرات إلكترونيا، ليتم إجراء كل امتحانات القدرات قبل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.

ويعد إجراء اختبارات القدرات الإلكترونية خدمة جديدة تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق عام 2017، وقد تم تقرير دفع مبلغ 30 جنيه للطالب من أجل إجراء هذه الاختبارات لتورد في خزينة الدولة، ومن الكليات التي يتم إجراء اختبار للقدرات بها كليات فنون جميلة قسم عمارة وفنون، وكلية التربية الفنية، بكلية فنون تطبيقية، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكذلك كليات التربية النوعية بشعبتيها الموسيقية والتربية الفنية، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كليات التربية والتربية النوعية شعبة التربية الفنية، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا.

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ومن جانبه أعلن مدير موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهندس علاء علي، أن تم حجز امتحانات القدرات إلكترونيا من قبل عشرة آلاف طالب وطالبة إلى الآن، مشيراً إلى أن عملية اختبارات القدرات تم فتح باب التقدم لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من يوم الأربعاء الماضي، كما أوضح أن هذه الخدمة تم إدراجها من أجل منع الزحام التي تعاني منها مكتب التنسيق بالمدينة الجامعية كل عام.

وصرح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيد عطا، أن الوزارة مستعدة لإجراء تنسيق العام الحالي 2017، وكما أشار أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار يتابع عملية تنسيق قبول الجامعات لهذا العام بشكل مستمر.

وحذر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، من الوقوع في فخ من تم الإشارة لهم بغير المؤهلين الذين يعلنون عن تجهيز الطلاب لاختبارات القدرات للالتحاق بالكليات، وأعلن عن إمكانية التواصل مع وزارة التعليم العالي عن طريق مواقع الإنترنت الخاصة بها لمعرفة أي تساؤل أو استفسار عن التنسيق، وأشار أن تنسيق العالم الحالي مثل تنسيق العام الماضي بكل قواعده باستثناء حجز امتحانات القدرات الذي أصبح يتم إلكترونيا لمنع مشكلة الزحام في مكتب التنسيق.