التعليم العالي.. الإعلان عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة وحتى الثلاثاء 18/7/2017

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بعدما قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن الأسماء الخاصة بالكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، بدأت الوزارة مؤخرًا هذه الاختبارات بالمقار الخاصة الكليات العاملة بهذا النظام والتي يأتي في مقدمتها كلية الفنون التطبيقية والتربية الرياضية وكلية التربية الفنية وغيرها من الكليات الأخرى المختلفة المنتشرة في بعض الجامعات المصرية والتي منها جامعة حلوان وعين شمس وغيرها، ومن المقرر أن تستمر اختبارات القدرات حتى اليوم الثامن عشر من الشهر ذاته.

على الجانب الآخر، يبدأ الطلاب اليوم السبت في أداء اختبارات القدرات في الأماكن المخصصة لها ويتم إجراءها في المواعيد المقررة لها من قبل الوزارة، والطالب الذي لم يتمكن من اجتياز هذه الاختبارات لن يسمح له بأدائها مرة اخري بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يتم الاعتراف أو الأخذ بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة الخاصة بهذه الاختبارات التزاما بمبدأ الشفافية والدقة مع كافة الطلاب.

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ومن المقرر أن يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بالأسماء والبيانات الخاصة بالطلاب ممن تمكنوا من اجتياز هذه الاختبارات، وتعتبر الكلية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، ولم يعتد بأي نتيجة أخرى سيتم الإعلان عنها عقب إغلاق الموقع الخاص بالتنسيق.

هذا وقد أكدت الوزارة أن هذه الخدمة تم استحداثها للمرة الأولى هذا العام، والتي تأتي في إطار التيسير والتسهيل على الطلاب ممن لديهم الرغبة في الالتحاق بإحدى هذه الكليات المعنية التي تتطلب اختبارات القدرات كشرط أساسي من شروط الالتحاق بها، كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الكليات تلتزم بعقد هذه الاختبارات وتقوم بإدخال النتائج الخاصة مباشرة لكافة الطلاب اللائقين ممن تقدموا لها بعدما يتم التأكد من صحة رقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب لمنع حدوث أية أخطاء محتملة بالنتائج.