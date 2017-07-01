التعليم: 93% نسبة النجاح بالعينة العشوائية للجيولوجيا و86.8% بالفلسفة و 84.8% الاستاتيكا

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قبل ساعات قليلة من الآن ومع استمرار أعمال التصحيح والمراجعة لكنترولات الثانوية العامة، تم اعتماد نتيجة تقدير العينة العشوائية لعدد من المواد الدراسية والتي يأتي في مقدمتها مواد الجيولوجيا والفلسفة والمنطق ومادة الاستاتيكا، بعد انتهاء مارثون اختبارات الثانوية العامة في الثاني والعشرون من شهر يونيو الماضي، ومن خلال المقالة التالية نرصد سويا نسب النجاح التي حققها الطلاب في كل مادة من هذه المواد وذلك على النحو التالي.

بالنسبة لمادة الجيولوجيا وعلوم البيئة، فقد بلغ عدد أوراق العينة الخاصة بهذه المادة 10173 كراسة امتحان، فيما بلغ عدد الطلاب الناجحين فيها 9457 طالبا، وذلك بنسبة نجاح 93% وهذه النسبة تقل عن النسبة التي حققها الطلاب في العام الماضي والتي كانت 93.4%، وقد بلغ عدد الطلاب الذين تمكنوا من الحصول على الدرجة النهائية 230 طالب، أما النسب الخاصة بالنجاح فتتمثل في الآتى:

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بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 90% فأكثر 4117 طالبا.

بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 80% فأكثر 2141 طالبا.

بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 70% فأكثر 1329 طالبا.

أما بالنسبة لمادة الفلسفة والمنطق، فقد بلغ عدد أوراق العينة 10835 كراسة، فيما بلغ عدد الطلاب الناجحين في هذه المادة 9401 طالبا، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية 361 طالبا، أما نسبة النجاح المحققة فقد بلغت 86.8%، جاءت على النحو التالي:

بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 90% فأكثر 2057 طالبا.

بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 80% فأكثر 1933 طالبا.

بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 70% فأكثر 1816 طالبا.

وأخيرا بالنسبة لمادة الإستاتيكا، فقد بلغت نسبة النجاح المحققة 84.8%، جاءت على النحو التالي: