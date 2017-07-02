وزارة التعليم العالي تعلن عن عدد الطلاب الذين حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

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كشفت وزارة التعليم العالي اليوم الأحد عن العدد الخاص بالطلاب ممن تقدموا لحجز اختبارات القدرات، حيث صرح رئيس قطاع التعليم بالوزارة سيد عطا أن الطلاب بلغ عددهم 38 ألف طالبا حتى هذه اللحظة، والجدير بالذكر أن الوزارة قامت للمرة الأولى بإتاحة الفرصة للطلاب للتسجيل إلكترونيا من خلال موقع التنسيق تسهيلا على الطلاب من حيث الوقت والمجهود المبذول، منعا للزحام الشديد الذي كان يعانيه الطلاب في مكاتب التنسيق بالمدينة الجامعية.

وقد أشار عطا خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد الموافق الثاني من شهر يوليو الجاري، بأن عملية حجز اختبارات القدرات تسير بصورة منتظمة للغاية دون أية مشاكل، منوها في الوقت ذاته على أن وزير التعليم يتابع بشكل منتظم كافة ما يتعلق بتنسيق القبول بالجامعات، مؤكدا أن الوزارة على أتم استعداد لإنجاز مهمة هذا التنسيق في الموسم الحالي.

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الجدير بالذكر، أن هناك عددا من الكليات التي يعتبر اجتياز اختبارات القدرات شرطا أساسيا من الشروط الخاصة بالالتحاق بها ، ويأتي في مقدمة هذه الكليات كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية الرياضية وغيرها من الكليات الأخري، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم لهذه الاختبارات حتى اليوم الثامن عشر من شهر يوليو الجاري.

على الجانب الآخر، تواصل كنترولات الثانوية العامة أعمال التصحيح والمراجعة والتي عقب الانتهاء منها ستكون النتيجة جاهزة لاعتمادها بصورة رسمية، وسيتم الإعلان عن نسب النجاح التي حققها الطلاب لهذا العام وأسماء الطلاب الأوائل وبعدها سيتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والذي يتيح الفرصة للطلاب للتعرف على النتيجة الخاصة بهم من خلال رقم الجلوس فقط، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتيجة منتصف شهر يوليو الجاري، وسوف نتابع معكم كل ما هو جديد يتعلق بالنتيجة، فتابعونا.