التعليم: تخصيص 3 مكاتب للتنسيق الإلكتروني داخل جامعة أسيوط

Advertisements

قام الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، أنه تم استقبال الطلاب الذين يرغبون في القيام بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات التي يجب على الطلاب النجاح بها و هذا ليتمكنوا من الالتحاق ببعض كليات الجامعة .

و قام بالتوضيح أيضا أن بداية التسجيل هي من الأول من شهر يوليو لعام 2017 إلى يوم الثامن عشر من شهر يوليو حيث انه يتم التسجيل بموقع التنسيق الإلكتروني المتواجد بموقع بوابة الحكومة المصرية على شبكات الأنترنت.

Advertisements

و من الكليات التي تتضمن وجوب القيام بامتحان القدرات المتواجدة في الجامعة هي كلية التربية الرياضية “طلبة و طالبات” جامعة أسيوط وفرع الجامعة بالوادي الجديد و كلية التربية النوعية بفرعيها التربية الفنية و التربية الموسيقية بجامعة أسيوط و أيضا بفرعها في الوادي الجديد و كلية الفنون الجميلة بقسميها الفنون و العمارة داخل جامعة أسيوط.

و قام الدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم و الطلاب بالتوضيح خلال مؤتمر صحفي أقيم مساء أمس الأحد الموافق الثاني من شهر يوليو، أن الجامعة قامت بالعديد من الاستعدادات التي تعمل على تيسير الضغط على الطلاب بإقامة ثلاث مكاتب تنسيق إلكترونية في الجامعة تحت إشرافها .

كما أشار الدكتور عصام زناتي إلى أن مكتب التنسيق المتواجد داخل جامعة أسيوط قام بضم مكتب تنسيق داخل كلية الآداب و هذا خارج الحرم الجامعي و الذي يتواجد به ثلاث معامل كبيرة فيها كافة الكماليات حيث أنها قاعات مكيفة تحتوى عدد سبعين جهاز حاسب آلي من أحدث طراز كما أن الأجهزة متصلة بخدمات الإنترنت المتواجدة بالجامعة .

كما انه يوجد استعداد لأعطال في خدمات الإنترنت حيث تم توفير خطوط إضافية الانترنت بسرعات كبيرة و تتواجد وأيضا متواجد عدد من الطابعات و معامل و أماكن تم تخصيصها لأولياء الأمور ، وبالنسبة للمكتب الثاني للتنسيق الإلكتروني متواجد داخل المدينة الجامعية بقطاع “أ” و الذي يحتوي على قاعة متواجد بها خمسة و أربعون جهاز حاسب آلي و قاعتين تتبع مواصفات قاعات المكتب الأول ، بينما تواجد المكتب الثالث في الوادي الجديد و أيضا يتواجد به قاعة تحتوي على ثلاثون جهاز حاسب آلي .