المصاريف الدراسية للجامعات الخاصة لعام 2017/2018..تعرف عليها

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ننشر لكم من خلال موقعنا مصر 365 مصاريف الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2017/2018، بعدما تم فتح باب القبول للطلاب الجدد من حملة الثانوية العامة أو الأزهرية وما يعادلها، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على هذه المصروفات، وذلك على النحو التالي:

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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بالنسبة لكلية الإعلام، فتبلغ قيمة مصروفاتها 20 ألف جنيه.

بالنسبة لكلية الصيدلة ، فتبلغ قيمة مصروفاتها 41 ألف جنيه.

بالنسبة المصروفات الخاصة بكلية الطب البشرى، تصل إلى 65 ألف جنيه.

بالنسبة لكلية طب الأسنان، فتبلغ قيمة مصروفاتها 50 ألف جنيه.

بالنسبة لكلية الهندسة، فتبلغ قيمة مصروفاتها 33 ألف جنيه.

بالنسبة لكلية الآثار، فتبلغ قيمة مصروفاتها 12 ألف جنيه.

بالنسبة لكلية تكنولوجيا المعلومات، فتبلغ قيمة مصروفاتها 16.500 ألف جنيه.

بالنسبة لكلية العلاج الطبيعي ، فتبلغ قيمة مصروفاتها 35 ألف جنيه.

بالنسبة لكلية التكنولوجيا الحيوية، فتبلغ قيمة مصروفاتها 24 ألف جنيه.

بالنسبة لكلية الإدارة والاقتصاد، فتبلغ قيمة مصروفاتها 20 ألف جنية لطلاب اللغة العربية، أما طلاب اللغة الأجنبية فتصل إلى 22 ألف جنيه.

بالنسبة لكلية اللغات والترجمة، فتبلغ قيمة مصروفاتها 15 ألف جنيه.

بالنسبة لكلية التربية الخاصة، فتبلغ قيمة مصروفاتها 12 ألف جنيه.

الجامعة الروسية

بالنسبة لكلية الصيدلة، فتبلغ قيمة مصروفاتها 35 ألف جنيه.

بالنسبة لكلية طب الأسنان، فتبلغ قيمة مصروفاتها 42350 جنيه.

بالنسبة لكلية الهندسة، فتبلغ قيمة مصروفاتها 26 ألف جنيه.

جامعة أكتوبر

بالنسبة لكلية الفنون والتصميم ، فتبلغ قيمة مصروفاتها 20 ألف جنيه.

بالنسبة لكلية الصيدلة ، فتبلغ قيمة مصروفاتها 31 ألف جنيه.

بالنسبة لكلية طب الأسنان، فتبلغ قيمة مصروفاتها 40 ألف جنيه.

جامعة الأهرام الكندية

بالنسبة لكلية الصيدلة، فتبلغ قيمة مصروفاتها 50 ألف جنيه.

بالنسبة لكلية طب الفم والأسنان، فتبلغ قيمة مصروفاتها 60 ألف جنيه.

بالنسبة لكلية علوم الحاسب، فتبلغ قيمة مصروفاتها 28 ألف جنيه.

بالنسبة لكلية إدارة الأعمال، فتبلغ قيمة مصروفاتها 30 ألف جنيه.

بالنسبة لكلية الإعلام، فتبلغ قيمة مصروفاتها 30 ألف جنيه.

بالنسبة لكلية الهندسة، فتبلغ قيمة مصروفاتها 40 ألف جنيه.

جامعة 6 أكتوبر