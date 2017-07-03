المصاريف الدراسية للجامعات الخاصة لعام 2017/2018.. تعرف عليها الآن

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ننشر لكم من خلال موقعنا مصر 365 مصاريف الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2017/2018، بعدما تم فتح باب القبول للطلاب الجدد من حملة الثانوية العامة أو الأزهرية وما يعادلها، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على هذه المصروفات، وذلك على النحو التالي:
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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- بالنسبة المصروفات الخاصة بكلية الطب البشرى، تصل إلى 65 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية طب الأسنان، فتبلغ قيمة مصروفاتها 50 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية الصيدلة ، فتبلغ قيمة مصروفاتها 41 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية العلاج الطبيعي ، فتبلغ قيمة مصروفاتها 35 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية التكنولوجيا الحيوية، فتبلغ قيمة مصروفاتها 24 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية الهندسة، فتبلغ قيمة مصروفاتها 33 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية الإعلام، فتبلغ قيمة مصروفاتها 20 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية الإدارة والاقتصاد، فتبلغ قيمة مصروفاتها 20 ألف جنية لطلاب اللغة العربية، أما طلاب اللغة الأجنبية فتصل إلى 22 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية تكنولوجيا المعلومات، فتبلغ قيمة مصروفاتها 16.500 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية اللغات والترجمة، فتبلغ قيمة مصروفاتها 15 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية الآثار، فتبلغ قيمة مصروفاتها 12 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية التربية الخاصة، فتبلغ قيمة مصروفاتها 12 ألف جنيه.
الجامعة الروسية
- بالنسبة لكلية طب الأسنان، فتبلغ قيمة مصروفاتها 42350 جنيه.
- بالنسبة لكلية الصيدلة، فتبلغ قيمة مصروفاتها 35 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية الهندسة، فتبلغ قيمة مصروفاتها 26 ألف جنيه.
جامعة أكتوبر
- بالنسبة لكلية الفنون والتصميم ، فتبلغ قيمة مصروفاتها 20 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية الصيدلة ، فتبلغ قيمة مصروفاتها 31 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية طب الأسنان، فتبلغ قيمة مصروفاتها 40 ألف جنيه.
جامعة الأهرام الكندية
- بالنسبة لكلية الصيدلة، فتبلغ قيمة مصروفاتها 50 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية طب الفم والأسنان، فتبلغ قيمة مصروفاتها 60 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية الإعلام، فتبلغ قيمة مصروفاتها 30 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية علوم الحاسب، فتبلغ قيمة مصروفاتها 28 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية إدارة الأعمال، فتبلغ قيمة مصروفاتها 30 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية الهندسة، فتبلغ قيمة مصروفاتها 40 ألف جنيه.
جامعة 6 أكتوبر
- بالنسبة لكلية الطب والجراحة، فتبلغ قيمة مصروفاتها 65 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية طب الأسنان، فتبلغ قيمة مصروفاتها 43 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية العلاج الطبيعي، فتبلغ قيمة مصروفاتها 31 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية العلوم التطبيقية، فتبلغ قيمة مصروفاتها 15 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية الهندسة، فتبلغ قيمة مصروفاتها 33 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية نظم المعلومات، فتبلغ قيمة مصروفاتها 13 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية الإعلام، فتبلغ قيمة مصروفاتها 17 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية الاقتصاد والإدارة، فتبلغ قيمة مصروفاتها 23 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية اللغات والترجمة، فتبلغ قيمة مصروفاتها 13 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية التربية، فتبلغ قيمة مصروفاتها 11 ألف جنيه.
- بالنسبة لكلية التربية رياض أطفال، فتبلغ قيمة مصروفاتها 9800 جنيه.
- بالنسبة لكلية السياحة وإدارة الفنادق، فتبلغ قيمة مصروفاتها 11 ألف جنيه.
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