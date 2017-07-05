التنسيق يعلن عن إتاحة خدمة تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة فقط الآن

قام موقع التنسيق الإلكترونى الذي يتبع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، في مصر بالإعلان عن فتح باب خدمة التسجيل الإلكترونى والتي كانت مقررة من أجل أن يتمكن الطلاب الراغبين فى التقدم لاداء أختبارات القدرات اللازمة لعدد من الكليات المصرية.
أكد الإعلان أن باب التقديم فى خدمة التسجيل الإلكترونى قد تم فتحه حاليًا أمام طلاب الثانوية العامة والراغبين منهم من طلاب الصف الثالث الثانوي فقط، من أجل أن يتمكنوا من إجراء الإختبارات المقررة لعدد من الكليات لكي يتمكنوا من الالتحاق بها في حالة قبولهم، حيث تم التنسيق من قبل بين وزارة التعليم والكليات العاملة بهذا النظام.
من جهة أخرى، أضاف موقع التنسيق الإلكترونى في إعلانه أنه بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي من الشهادات الفنية، وطلاب الشهادات المعادلة لنفس المرحلة سواء العربية منهم أو الأجنبية، من المقرر أن يتم الإعلان عن المواعيد الخاصة بهم من أجل التسجيل فى اختبارات القدرات الخاصة بهم لنفس الكليات خلال مواعيد لاحقة.
جدير بالذكر أن موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بطلاب الثانوية قد ورد أنه قد تم فتحه أمام الطلاب من أجل للتسجيل الإلكتروني داخل الموقع والخاصة باختبارات القدرات المقررة من قبل بعض من الكليات لأول مرة في هذا العام الدراسي ومن المتوقع أن يخوض عدد كبير من الطلاب هذه التجربة من أجل تسجيل بياناتهم، وقد تم إعداد وتنفيذ هذا الموقع من أجل التسهيل على الطلاب بجميع المحافظات المصرية.
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