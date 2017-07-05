تنسيق مدارس التمريض 2017.. تعرف على الحد الأدنى للقبول والشروط الخاصة بالتقديم

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تم الإعلان عن قبول دفعة جديدة من طلاب المرحلة الإعدادية ممن لديهم الرغبة في الالتحاق بمدارس التمريض من كلا من الجنسين، ومن خلال موقعنا نستعرض سويا أهم الشروط الخاصة بالالتحاق والأوراق المطلوبة للتقديم والحد الأدنى للقبول، وإليكم التفاصيل.

بالنسبة للموعد الخاص بتقديم ملفات طلاب الشهادة الإعدادية في هذه المدارس فمن المقرر أن يكون في بداية شهر يوليو الجاري وذلك حتى منتصف الشهر ذاته، وفيما يتعلق بالحد الأدنى للقبول فقد تم تحديد 250 درجة، أي بما يعادل حصول الطالب على مجموع 83.3%، أما الشروط الخاصة بالتقديم في مدارس التمريض، فيمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط التالية:

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يجب آلا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

يجب آلا يقل مجموع درجاته في مادة اللغة الانجليزية عن 45 درجة.

يجب آلا يقل عمر الطالب عن خمسة عشر عاما، ولا يزيد عن ثمانية عشر عاما، مع بداية شهر أكتوبر المقبل للعام الميلادي الجاري 2017.

وهناك مجموعة من الأوراق المطلوبة التي يشترط التقديم بها في مدارس التمريض 2017، والتي يمكن ذكرها على النحو التالي:

شهادة الميلاد الأصلية للطالب، وثلاثة صور منها.

أصل وصورة من شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية

شهادة لحسن السير والسلوك من المدرسة التي تخرج منها الطالب.

عدد ثمانية صور شخصية للطالب تحمل خلفية باللون الأبيض.

بجنيه دامغة وعدد 2 طوابع مهن طبية.

تقدم الأوراق المطلوبة في ظرف كبير لونه أصفر.

الحافظة البلاستيكية.

5 أظرف من الحجم الصغير.

دوسيه كرتوني.

وأخيرا بالنسبة للأماكن الخاصة بالتقديم، يوجد في كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية العديد من مدارس التمريض الخاصة بالفتيات، ويفضل الذهاب إلى أقرب مستشفى حكومي والسؤال هناك للتعرف على أقرب مدرسة بالنسبة للطالب الراغب في التقدم، وبالنسبة لمدارس التمريض الخاصة بالبنين فلا يوجد سوى مدرسة واحدة فقط في كل محافظات.