التربية والتعليم تكشف عن حقيقة إلغاء الشهادة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 2017/2018

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تسعى وزارة التربية والتعليم بشتى الطرق والوسائل الممكنة لتوفير الأموال اللازمة لتطوير العملية التعليمية في مصر، وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية والتي لا تسمح بتوفير تلك الأموال المطلوبة للنهوض بالمنظومة التعليمية حتى تكون على قدر المنافسة في السوق العالمي، وبخاصة بعد أن خرجت مصر في العام الميلادي الجاري 2017 من القائمة الخاصة بالتصنيف العالمي للاهتمام بالتعليم، وهذا التصنيف الذي يعتمد في الأساس على حجم الأموال التي يتم إنفاقها على التعليم في أي دولة من دول العالم المختلفة.

وفى محاولة من الوزارة لتوفير هذه الأموال التي يتم إنفاقها على المنظومة التعليمية ومن تتضمنه من أعمال الكنترولات والتصحيح وتطوير المناهج وما شابه ذلك، قامت الوزارة بالإعلان بأنها سوف تقوم بدراسة إلغاء مسمى الشهادة الابتدائية، ليصبح الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية شأنها شأن سنوات النقل الأخرى، لتكون الشهادة الإعدادية هي أول امتحان على مستوى المديريات التعليمية المختلفة.

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وفى سياق متصل أكد رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، على أن وزارة التربية والتعليم قامت بتشكيل لجنة للقيام بدراسة إمكانية إلغاء مسمى الشهادة الابتدائية، وجعل الامتحانات الخاصة بالصف الأخير من هذه المرحلة التعليمية وهو الصف السادس الابتدائي تقتصر على مستوى الإدارات التعليمية فقط وليس المديريات التعليمية.

كما أشار إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، تعقد حاليا اجتماعات لبحث هذا الأمر ومن المقرر أن تنتهى من دراسة إلغاء مسمى الشهادة الابتدائية من عدمه خلال الأيام القليلة القادمة وتحديدا مع مطلع الأسبوع القادم، وعقب الانتهاء من هذه الدراسة ستقوم بإرسال النتائج الخاصة بها السيد الوزير أما للإبقاء عليها شهادة أو إلغائها وفقا لنص القانون، وهذا ما سيتضح قريبا وسوف نتابع معكم التفاصيل أولا بأول.