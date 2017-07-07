موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2017 بفلسطين: نتيجة الصف الثالث الثانوي بقطاع غزة والضفة الغربية

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تعرف علي توقيت وموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2017 تم انتهاء فترة امتحانات مرحلة الثانوية العامة بالدولة الفلسطينية منذ فترة ليست بكبيرة ليتم بذلك انتهاء فترة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/ 2017 بدون أي مشاكل أو عقبات تذكر، ويعيش الآن طلاب الثانوية العامة في الدولة الفلسطينية حالة من الترقب والقلق في انتظار إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة؛ حيث تمثل لهم بوابة عبورهم من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية.

نتيجة الثانوية العامة 2017 بفلسطين:

تم الإعلان عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين عن نتائج التعليم الثانوي لعام 2017 لكل الطلاب عن طريق الاستعلام وإدخال اسم الطالب، ورقم جلوسه عبر موقع الوزارة عقب الانتهاء من عمليات رصد الدرجات في جميع المدن الفلسطينية، ويعيش الجميع سواء أولياء أمور أو طلاب الثانوية حالة من القلق بسبب تضارب الأخبار عن إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة بدولة فلسطين التي تم الترويج لها عبر المواقع الإلكترونية.

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ودفع تضارب الأخبار عن نتائج التعليم الثانوي بالدولة الفلسطينية إلى إعلان وزارة التربية والتعليم العالي للدولة الفلسطينية تصريح لها على لسان وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة زياد ثابت ليعلن أن وزارة التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين لم تحدد حتى الآن موعد محدد ورسمي للإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2017، وأكد وكيل الوزارة بقطاع غزة زياد ثابت عن استمرار عمليات تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة في جميع المدن الفلسطينية إلى الآن، مما أدي إعاقة تحديد موعد محدد ورسمي للإعلان عن ظهور نتائج الثانوية العامة في العام الحالي 2017.

وتم تحديد مواقع إلكترونية للإعلان عن نتيجة التعليم الثانوي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين، وموقع نتائج التوجيهي، وكافة المواقع الإلكترونية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين، كما صرح في السياق نفسه صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي بفلسطين: “أن رصد درجات طلاب المرحلة الثانوية بفلسطين لعام 2017 يجري على قدم وساق داخل الوزارة”، وأشار صبري صيدم إلى قرب الإعلان عن موعد ظهور النتيجة بعد الانتهاء من رصد درجات أوراق إجابات طلاب المرحلة الثانوية.

نتيجة الصف الثالث الثانوي بقطاع غزة والضفة الغربية:

أعلن صبري صيدم أن موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة للطلاب المقيمين في الضفة الغربية وغزة سيتم الإعلان عنها بالتحديد في 10 يوليو 2017 الموافق الاثنين الجاري، في إشارة منه على حرص وزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين على حصول كل طالب فلسطين على حقه كامل وعلى أكمل وجه، كما واصل صبري صيدم حديثه حيث أعلن عقب الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة بكل من الضفة الغربية وغزة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الجاري، سيعقد عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة مؤتمر صحفي في نفس اليوم الإثنين الجاري ليتم الإعلان فيه عن أسماء العشرة الأوائل للمرحلة الثانوية لعام 2017.

بعد انتهاء المؤتمر سيتم رفع نتيجة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي على الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين، ولمعرفة الطلاب الإجراءات التي يجب اتباعها على الموقع الإلكتروني للوزارة للحصول على نتائجهم في مرحلة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي لعام 2017، يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وكتابة اسم الطالب ورقم جلوسه لمعرفة الدرجات والمدرسة التابعة لها، وترتيبه على محافظته.