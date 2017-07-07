التربية والتعليم تسعى لتطبيق تجربة معلم الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الحكومية

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صرح رئيس قطاع التعليم العام التابعة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازى، فيما يخص أخر المستجدات على العملية التعليمية إن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تنظيم بعض الأمور من أجل تطبيق تجربة معلم الصفوف الثلاثة الأولى بشكل رسمي على طلاب المرحلة الابتدائية، في العام الدراسي الجديد، حيث من المقرر أن يتم تطبيقها من الصف الأول وحتى الصف الثالث الإبتدائى على جميع المدارس الحكومية.

أكد السيد رئيس قطاع التعليم العام، أن وزارة التربية والتعليم تهدف من خلال تطبيق هذه التجربة أن يكون المعلم خاص بالصوف الثلاثة الأولى من المرحلة التعليمية الأساسية، بحيث يكون مدرس واحد لكل فصل دراسى، ويكون دوره في تلك المرحلة معتمد على تنمية الشخصية بالنسبة للأطفال بالإضافة إلى معالجة ضعف القراءة والكتابة التي تصحب بعض التلاميذ في تلك المرحلة.

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أشار الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، في تصريحاته إلى أهمية وجود معلم خاص بهذه المرحلة، حيث أكد على أن تخصيص معلم من أجل العمل فى الفصل سوف يساعد المعلمين بجميع المدارس على معرفة مستويات الطلاب بجميع الفصول فى تلك المرحلة الهامة والضرورية من حياة الطفل.

كما أكد سيادته على أهمية هذه الخطوة في تأسيس الطفل بوجه عام فى القراءة والكتابة، ومن جهة أخري يمكن من خلال تواجد المعلم بشكل دائم ومستمر مع الطلاب فى الفصل أن يعرف بشكل جيد مدي المستوي الذهني وكيفية استيعابهم للدراسة حتى يستطيع أن يرفع من مستوى الطلاب محدودي القدرات، وأن هذا سوف يترتب عليه تحسين المستوى العام بالنسبة للطلاب فى تلك المرحلة الهامة من حياتهم.