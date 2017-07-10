الآن تنسيق الثانوية العامة 2017: مجموع دخول الصف الأول الثانوي من الشهادة الإعدادية

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تنسيق الثانوية العامة 2017 و مجموع دخول الصف الأول الثانوي من الشهادة الإعدادية، حيث تقوم مديرية التربية والتعليم التابعة لجميع المحافظات في مصر بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم ” طارق شوقي” وذلك من أجل تحديد حد أدنى للقبول في الصف الأول الثانوي ووضع تنسيق للشهَادة الإعدادية.

الجدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانوية كل عام يمر بعدد مرحلتين، المرحلة الأولى التي يتم تحديد فيها الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي في المحافظة، وفي حال وُجد أماكن فارغة في المدارس واحتاجت إلى ملئها فإن المحافظة تقوم بتخفيض الحد الأدنى للقبول وذلك لملء تلك الأماكن الفارغة وهو ما يعرف بالمرحلة الثانية.

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تنسيق الثانوية العامة 2017 و مجموع دخول الصف الأول الثانوي:

يستعد الكثير من الطلاب للتقديم من خلال إعداد كافة الأوراق المطلوبة، و من المقرر أن يتم بدء التقديم في الأسبوع الأول من أكتوبر القادم كما هو معروف في كل عام، هذا بجانب أن درجات التنسيق تختلف كذلك ويختلف الحد الأدنى الذي تضعه المديرية من عام إلى آخر و الذي يتم تحديده كل عام وفقا لنتائج الطلاب في المرحلة الإعدادية وكذلك عدد الطلاب اللازمين لملء المقاعد الشاغرة في المدارس.

يقوم الكثير من الطلاب خلال الفترة الحالية ممن انتهوا من المرحلة الإعدادية بالاستعداد إلى التقديم في المرحلة الثانوية وذلك بعد قيام وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي في كل محافظة على حدة، حيث يقوم الطلاب ممن تجاوز مَجموعهم الحد الأدنى للتّنسيق المعلن عنه من قبل المديرية بإعداد الأوراق الخاصة بالتقديم، أما فيما يتعلق بالطلاب ممن لم يتجاوز مجموعهم الحد الأدنى أو لم يصل إليه الاستعداد للالتحاق بإحدى المدارس الفنية الأخرى، الزراعية أو الصناعية أو التجارية.

تنسيق المرحلة الإعدادية في جميع المحافظات في مصر:

تنسيق الثانوية العامة 2017 في القاهرة يبلغ 210 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في المنيا يبلغ 210 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في الدقهلية يبلغ 230 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في الغربية يبلغ 230 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في القليوبية يبلغ 215 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في سوهاج يبلغ 230 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في الإسكندرية يبلغ 205 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في الجيزة يبلغ 200 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في كفر الشيخ يبلغ 220 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 الإسماعيلية يبلغ 215 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في السويس يبلغ 220 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في جنوب سيناء يبلغ 225 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في شمال سيناء يبلغ 230 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في الشرقية يبلغ 225 درجة . تنسيق الثانوية العامة 2017 في مطروح يبلغ 205 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في الوادي الجديد يبلغ 220 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في الأقصر يبلغ 195 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في أسوان يبلغ 205 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في المنوفية يبلغ 220 درجة . تنسيق الثانوية العامة 2017 في الفيوم يبلغ 215 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في بني سويف يبلغ 215 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في دمياط يبلغ 200 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في قنا يبلغ 205 درجة. تنسيق الثانوية العامة 2017 في أسيوط يبلغ 220 درجة.

هذا بجانب أنه لم يتم الإعلان من قبل الوزارة عن أي معلومات حول التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية والتمريض إلى الآن، وسوف نقوم من خلال موقنا بمتابعة كافة التطورات ، ونتمنى للجميع كافة التوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر أن الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي قد شهد ارتفاع هذا العام عن الأعوام الماضية، وقد جاء هذا الإجراء من قبل وزارة التربية والتعليم نتيجة أعداد الراسبين التي قد شهدتها نتيجة الثانوية العامة لهذا العام والتي قد ارتفعت بشكل ملحوظ عن الأعوام الماضية.