تنسيق الدبلومات الفنية 2017 و الإلتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد الحكومية

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تنسيق الدبلومات الفنية 2017 و الإلتحاق بالكليات، تشهد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للعام الحالي 2017 ترقب من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور وخاصة بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية “التجاري والصناعي والزراعي والفندقي” واطمئنان الطلاب على شهادتهم، فإنهم يتطلعون في الوقت الحالي إلى الالتحاق بالكليات التجارية والهندسية من أجل استكمال مشوارهم نحو النجاح والتقدم وتحقيق الذات.

إلا أن ما يقلق تلاميذ الدبلومات الفنية هو نتيجة تنسيق الثانوية العامة، وذلك حيث يضطر طلاب الدبلومات الفنية الانتظار حتى تنتهي المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2017 و تبدأ بعدها مرحلة التنسيق الخاصة بطَلبة الدبلومات الفنية، و أكثر ما يقلق طلبة الدبلومات الفنية ألا تتسنى لهم فرصة الانضمام إلى الكليات التي طالما كانت حلما لهم مع انتهاء الأماكن الشاغرة بها و الإكتفاء بطلاب الثانوية العامة.

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تنسيق الدبلومات الفنية 2017:

يخضع تنسيق الدبلومات الفنية إلى مجموعة من القواعد و التي يتم وفقا لها إلحاق طلبة دبلومات المدارس الثانوية ذات نظام الخمس سنوات، وطلبة المعاهد الفنية فوق المتوسطة و التي تخضع لنظام الثانوية العامة بجانب سنتين، هذا بجانب دبلومات المعاهد الفنية الصحية و دبلومات التمريض، هذا بجانب دبلوم الفنادق و شعبة العلاقات الصناعية إلى مختلف الكليات المتاحة، و كانت تلك القواعد هي: