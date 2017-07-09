تنسيق الدبلومات الفنية 2017 و الإلتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد الحكومية

تنسيق الدبلومات الفنية 2017 و الإلتحاق بالكليات، تشهد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للعام الحالي 2017 ترقب من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور وخاصة بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية “التجاري والصناعي والزراعي والفندقي” واطمئنان الطلاب على شهادتهم، فإنهم يتطلعون في الوقت الحالي إلى الالتحاق بالكليات التجارية والهندسية من أجل استكمال مشوارهم نحو النجاح والتقدم وتحقيق الذات.
إلا أن ما يقلق تلاميذ الدبلومات الفنية هو نتيجة تنسيق الثانوية العامة، وذلك حيث يضطر طلاب الدبلومات الفنية الانتظار حتى تنتهي المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2017 و تبدأ بعدها مرحلة التنسيق الخاصة بطَلبة الدبلومات الفنية، و أكثر ما يقلق طلبة الدبلومات الفنية ألا تتسنى لهم فرصة الانضمام إلى الكليات التي طالما كانت حلما لهم مع انتهاء الأماكن الشاغرة بها و الإكتفاء بطلاب الثانوية العامة.
تنسيق الدبلومات الفنية 2017:
يخضع تنسيق الدبلومات الفنية إلى مجموعة من القواعد و التي يتم وفقا لها إلحاق طلبة دبلومات المدارس الثانوية ذات نظام الخمس سنوات، وطلبة المعاهد الفنية فوق المتوسطة و التي تخضع لنظام الثانوية العامة بجانب سنتين، هذا بجانب دبلومات المعاهد الفنية الصحية و دبلومات التمريض، هذا بجانب دبلوم الفنادق و شعبة العلاقات الصناعية إلى مختلف الكليات المتاحة، و كانت تلك القواعد هي:
- يتاح للطلبة من تلك الأنظمة الانضمام إلى إحدى الكليات التالية ” التربية و التجارة وكليات التعليم الفني مثل الزراعة و التربية النوعية والسياحة والفنادق وهندسة والخدمة الاجتماعية والآثار والفنون التطبيقية والفنون الجميلة و كذلك كليات التعليم الصناعي” ويتم هذا وفقا للتوزيع الجغرافي للطلبَة، كما يتطلب هذا اتباع كافة الشروط الموضوعة في اللائحة، و التي تشتمل على اختبارات القدرات التي يخوضها الطلاب.
- يتاح للطلاب المتخرجين من نظام الدبلومات الفنية ثلاث سنوات بعد شهادة الإعدادية من دخول تخصصات” الزراعي أو التجاري أو الصناعي أو الموسيقي أو الصناعي شعبة ترميم آثار”، ويلزم لهذا أن يكون الطالب حاصل على نسبة 70% فما أعلى.
- بينما يلزم للطلاب التابعين لنظام الدبلومات ذات الخمس سنوات الحصول على مجموع 75% وذلك للالتحاق بالكليات، و يمكن التقدم إلى مكتب التنسيق بشهادتهم.
- في حالة التقدم إلى المعاهد العليا والمتوسطة، فإنه على الطلاب الاتجاه إلى مجلس شئون المعاهد العليا.
- تصل نسبة المقبولين من المتقدمين في تلك المعاهد و الكليات الفنية نحو 10% فقط ، على أن يكون ثلث تلك النسبة من الطلاب التابعين لنظام الثلاث سنوات بينما الثلثين من الطلاب التابعين لنظام الخمس سنوات.
- الأوائل الخمسة من الشهادات الفنية نظام الخمس سنوات أو الثلاثة سنوات لا يتم تطبيق قواعد القبول الجغرافي والإقليمي عليهم.
- أما فيما يتعلق بالمسابقة المركزية، فإن يتم قبول كافة الناجحين في تلك المسابقة في نفس العام الخاص بآدَاء الامتحانات، هذا فيما يتعلق بالطلبة من الحاصلين على المعاهد الفنية والتجارية وما يماثلها، هذا بكليات الحقوق في الفرقة الأولى وكليات التجارة في الفرقة الثانية تبعا للنظامين الانتساب والانتظام.
- يتاح للطلبة من نظام الدبلومات الفنية من نظام الخمس سنوات الالتحاق بكليات الهندسة في الفِرقة الإعدادية وكذلك كليات الزراعة في الفرقة الثانية وذلك بعد نجاحهم في امتحانات المسابقة المركزية.
- في حالة الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات، فإنه يتاح لهم الانضمام إلى كلية التجارة بعد النجاح في اختبارات المسابقة المركزية وذلك في نفس العام الذي تم فيه أداء تلك الإختبارات.
- الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الزراعية و الصناعية التابع لشعبة ترميم الآثار، يتاح لهم الانضمام إلى الفرقة الإعدادية لكُلية الهندسة أو الفرقة الأولى لكلية الزراعة أو الفرقة الأولى في كلية الآثار وذلك بعد نجاحهم في اختبارات المسابقة المركزية، ويتم التعامل معهم كطَلبة نظاميين.
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