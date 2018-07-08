تنسيق الدبلومات الفنية 2018 .. الكليات والمعاهد المتاحة وشروطها

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تنسيق الدبلومات الفنية 2018، تشهد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للعام الحالي 2018 ترقب من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور وخاصة بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية “التجاري والصناعي والزراعي والفندقي” واطمئنان الطلاب على شهادتهم، فإنهم يتطلعون في الوقت الحالي إلى الالتحاق بالكليات التجارية والهندسية من أجل استكمال مشوارهم نحو النجاح والتقدم وتحقيق الذات.

إلا أن ما يقلق تلاميذ الدبلومات الفنية هو نتيجة تنسيق الثانوية العامة، وذلك حيث يضطر طلاب الدبلومات الفنية الانتظار حتى تنتهي المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2018 و تبدأ بعدها مرحلة التنسيق الخاصة بطَلبة الدبلومات الفنية، و أكثر ما يقلق طلبة الدبلومات الفنية ألا تتسنى لهم فرصة الانضمام إلى الكليات التي طالما كانت حلما لهم مع انتهاء الأماكن الشاغرة بها و الإكتفاء بطلاب الثانوية العامة.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن طلاب وطالبات الدبلومات الفنية ينتظروا ظهور نتيجة الثانوية العامة من أجل أن تبدأ تنسيق الدبلومات الفنية بعد الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة، والذي ينتهي عادة في منتصف شهر أغسطس من كل عام.

ويبدأ بعد الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة، تنسيق الدبلومات الفنية من أجل دخولهم إلى الجامعات المصرية والذي يستمر لمدة أسبوعين.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية

ويبدأ عادة تنسيق الدبلومات الفنية في منتصف شهر أغسطس من كل عام من خلال “بوابة الحكومة المصرية” والذي قد تم إعداده من أجل تلقي طلبات تنسيق طلاب “المرحلة الثانوية العامة، ومرحلة الثانوية الفنية”.

ويبدأ التنسيق عادة بطلاب الثانوية العامة وينتهي بتنسيق طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات.

كما يتم معرفة نتائج تنسيق الدبلومات الفنية من خلال “رابط نتيجة الدبلومات الفنية” في جميع المحافظات من خلال رقم جلوس الطالب ورابط بوابة التعليم الفني.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار حرصها على أبنائها من الطلاب فقد قامت بنشر “قواعد قبول جميع الطلاب والطالبات الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية مدة ثلاثة سنوات، وما يعادلها من “المعاهد الفنية التجارية، والمتوسطة”، وكذلك في مختلف “الكليات التكنولوجية التابعة للوزارة، على أن تكون فترة الدراسة لمدة عامين.

وقد تضمن القرار الوزاري الصادر تحت رقم 1487 لسنة 1990 “قواعد قبول أبناء محافظتي جنوب سيناء، وشمال سيناء” الحاصلين على دبلوم المدارس التجارية في المعهد الفني التجاري في العريش” بجد أدنى ستين في المئة أو أكثر من المجموع الكلي للدرجات.

خطوات تنسيق الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

أولا للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات، تكون الخطوات كالتالي:

الخطوة الأولى: يجب على الطالب التسجيل من خلال “موقع التنسيق الإلكتروني” عن طريق الدخول على موقع التنسيق، وتحديد نوع المؤهل “صناعي، تجاري، زراعي” ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

الخطوة الثانية: يدخل الطالب برقم جلوسه، مع كتابة الرقم السري الخاص به والذي يتم تدوينه في استمارة النجاح.

الخطوة الثالثة: يقوم الطالب بإظهار بيان تأكيدي باسمه الثلاثي، ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، والضغط على “نعم”.

الخطوة الرابعة: يقوم الطالب بالاحتفاظ بالرقم السري الخاص به والذي يتم تدوينه على استمارة النجاح من أجل تعديل رغباته في أي وقت، وقبل أن يتم الإعلان عن النتيجة، كما يمكن للطلاب الدخول عدة مرات من أجل تعديل رغباته.

خطوات تنسيق الدبلومات الفنية المتوسطة بنظام السنتين

في البداية يقوم الطالب بالدخول على “موقع التنسيق”، ويقوم بتحديد نوع المؤهل، مع إدخال رقم الكود الخاص به، وبعدها يتم إدخال الرقم السري الخاص به.

يقوم الطالب بإظهار البيان التأكيدي باسمه الثلاثي، ورقم الكود، وعليه تأكيد البيان عن طريق الضغط على مفتاح “الخطوة التالية”.

يقوم الطالب بعدها بالاحتفاظ برقم الكود والرقم السري من أجل تعديل رغباته في أي وقت، وقبل أن يتم الإعلان عن النتيجة حتي يتمكن من الدخول وتعديل رغباته أكثر من مرة.

ثم يقوم الطالب بعدها بتسجيل رغباته ومراجعتها، كما يقوم بطباعتها حيث سوف يتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

معلومات هامة بشأن تنسيق الدبلومات الفنية

تتيح خدمة “التنسيق الإلكتروني” للطالب إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت يرغب فيه حتى موعد إغلاق الموقع بعدها يتم مراجعة القواعد التي قد تم توضيحها في دليل القبول.

سوف يتم إتاحة قائمة بأسماء الكليات وكذلك المعاهد التي تقبل الشهادات المختلفة وعلى الطالب أن يقوم باختيار رغباته من خلالها.

على الطالب أن يقوم بمناقشة أسرته بترتيب رغباته بحيث يتم اختياره للكليات والمعاهد بعناية، ويمكن للطالب بعد إدخال رغباته من طباعتها، وسوف يعطي البرنامج الطالب إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ إلى جانب إظهار ساعة التقديم.

في حالة قيام الطالب بإجراء تعديل على رغباته أكثر من مرة يقوم الحاسب بالاحتفاظ بآخر تعديل فقط ليتم من خلاله التنسيق تبعاً لأخر تعديل قام به الطالب.

تنسيق الدبلومات الفنية 2018:

يخضع تنسيق الدبلومات الفنية إلى مجموعة من القواعد و التي يتم وفقا لها إلحاق طلبة دبلومات المدارس الثانوية ذات نظام الخمس سنوات، وطلبة المعاهد الفنية فوق المتوسطة و التي تخضع لنظام الثانوية العامة بجانب سنتين، هذا بجانب دبلومات المعاهد الفنية الصحية و دبلومات التمريض، هذا بجانب دبلوم الفنادق و شعبة العلاقات الصناعية إلى مختلف الكليات المتاحة، و كانت تلك القواعد هي:

يتاح للطلبة من تلك الأنظمة الانضمام إلى إحدى الكليات التالية ” التربية و التجارة وكليات التعليم الفني مثل الزراعة و التربية النوعية والسياحة والفنادق وهندسة والخدمة الاجتماعية والآثار والفنون التطبيقية والفنون الجميلة و كذلك كليات التعليم الصناعي” ويتم هذا وفقا للتوزيع الجغرافي للطلبَة، كما يتطلب هذا اتباع كافة الشروط الموضوعة في اللائحة، و التي تشتمل على اختبارات القدرات التي يخوضها الطلاب. يتاح للطلاب المتخرجين من نظام الدبلومات الفنية ثلاث سنوات بعد شهادة الإعدادية من دخول تخصصات” الزراعي أو التجاري أو الصناعي أو الموسيقي أو الصناعي شعبة ترميم آثار”، ويلزم لهذا أن يكون الطالب حاصل على نسبة 70% فما أعلى. بينما يلزم للطلاب التابعين لنظام الدبلومات ذات الخمس سنوات الحصول على مجموع 75% وذلك للالتحاق بالكليات، و يمكن التقدم إلى مكتب التنسيق بشهادتهم. في حالة التقدم إلى المعاهد العليا والمتوسطة، فإنه على الطلاب الاتجاه إلى مجلس شئون المعاهد العليا. تصل نسبة المقبولين من المتقدمين في تلك المعاهد و الكليات الفنية نحو 10% فقط ، على أن يكون ثلث تلك النسبة من الطلاب التابعين لنظام الثلاث سنوات بينما الثلثين من الطلاب التابعين لنظام الخمس سنوات. الأوائل الخمسة من الشهادات الفنية نظام الخمس سنوات أو الثلاثة سنوات لا يتم تطبيق قواعد القبول الجغرافي والإقليمي عليهم. أما فيما يتعلق بالمسابقة المركزية، فإن يتم قبول كافة الناجحين في تلك المسابقة في نفس العام الخاص بآدَاء الامتحانات، هذا فيما يتعلق بالطلبة من الحاصلين على المعاهد الفنية والتجارية وما يماثلها، هذا بكليات الحقوق في الفرقة الأولى وكليات التجارة في الفرقة الثانية تبعا للنظامين الانتساب والانتظام. يتاح للطلبة من نظام الدبلومات الفنية من نظام الخمس سنوات الالتحاق بكليات الهندسة في الفِرقة الإعدادية وكذلك كليات الزراعة في الفرقة الثانية وذلك بعد نجاحهم في امتحانات المسابقة المركزية. في حالة الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات، فإنه يتاح لهم الانضمام إلى كلية التجارة بعد النجاح في اختبارات المسابقة المركزية وذلك في نفس العام الذي تم فيه أداء تلك الإختبارات. الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الزراعية و الصناعية التابع لشعبة ترميم الآثار، يتاح لهم الانضمام إلى الفرقة الإعدادية لكُلية الهندسة أو الفرقة الأولى لكلية الزراعة أو الفرقة الأولى في كلية الآثار وذلك بعد نجاحهم في اختبارات المسابقة المركزية، ويتم التعامل معهم كطَلبالشهادات