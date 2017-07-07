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نتائج الثالث متوسط 2017 في جميع محافظات العراق من خلال موقع وزارة التربية العراقية، حيث تتوفر النتائج وكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للطلبة في العراق من خلال مجموعة من المواقع وعلى رأسها موقع وزارة التربية العراقية وموقع السومرية وموقع النجاح وموقع نيوز وأيضا موقع ناجح، حيث قام المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية “إبراهيم سبتي” خلال تصريحاته بالإعلان عن أن تلك المواقع هي حلقة الوصل التي تربط بين الوزارة والطلاب، كما أكد على أن تلك المواقع هي من ستقوم بتوفير نتائج الثالث متوسط 2017 وأن ما تردد من قبل المواقع الأخرى التي زعمت قيامها بنشر النتائج غير صحيح بالمرة.

نتائج الثالث متوسط 2017 في جميع محافظات العراق:

نقدم لكم اليوم ومن خلال موقعنا، موقع مصر 365 كافة الروابط التي قد ثبت قيامها بنشر نتائج الثالث متوسط 2017 فور الإعلان عنها، وذلك في جميع محافظات العراق وعلى رأسها “الرفاعي والناصرية و سوق الشيوخ والشطرة و الجبايش” بالإضافة إلى كافة المحافظات الأخرى التابعة لدولة العراق.

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وفي محاولة من قبل وزارة التربية العراقية للتسهيل على الطلاب في مرحلة الحصول على النتائج، فإنها قد وفرت لهم العديد من الروابط و التي يمكن من خلالها الحصول على النتائج بكل سهولة ويسر، و يمكن الدخول على أي من المواقع التي وفرتها وزارة التعليم العراقية وهي:

موقع النجاح. موقع السومرية . موقع وزارة التربية العراقية . موقع ناجح.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2017 في جميع محافظات العراق:

أكدت تصريحات الكثيرين من القائمين على عملية إعداد نتائج الثالث متوسط 2017، أن عملية رصد درجات الطلاب في الشهادة بالنسبة لمنطقة ذي قار قد انتهت بالفعل، و أن كشوف النتائج قد تم تسليمها بالفعل إلى المواقع التي ذكرناها مسبقا، وتقوم المواقع حاليا بعملية رفع درجات الطلاب وأسمَائهم في جميع المواد استعدادا للإعلان عنها، وبعد التصريحات التي أعلن عنها “محمد اقبال” وزير التعليم والتي أفادت بتَأخر النتيجة عن الموعد المحدد لظهورها، فقد أصيب الكثير من الطلاب بالقلق إثر هذا وظهرت علامات القلق على وجوههم ولكن لربما ساعدتهم تلك الأخبار في تخفيف هذا التوتر والقلق البادي عليهم.

آخر الأخبار حول موعد ظهور نتيجة الثالث متوسط 2017:

وفقا للتصريحات التي تم الإعلان عنها من قبل الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية العراقية، فقد تم الإعلان عن الموعد النهائي لظهور نتيجة الثالث متوسط 2017 في جميع محافظات العراق، وقد تم تحديد هذا في يوم 10 يوليو الجاري أي يوم الإثنين القادم، و جراء هذا الإعلان فقد انتشرت حالة من الغضب والقلق والتوتر بين كل من الطلبة وأولياء الأمور لهذا.

و قد أكدت مصادر أخرى أنّه نتيجة للغضب الذي قد تسبب فيه هذا القرار للكثير من الطلبة وأولياء الأمور، فقد أعلنت الوزارة عن عدولها عن قرار تأخير ظهور النتيجة أنه من المقرر أن تقوم بالإعلان عنها في يوم السبت القادم الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، وذلك استجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور والتي تتطلب سرعة الإعلان عن النتائج في أقرب وقت.

هذا وينتظر الكثير خلال الساعات الحالية المؤتمر الذي قد تم الإعلان عنه من قبل الوزارة، حيث من المقرر أن يتم عقد هذا المؤتمر الصحفي في المقر الرسمي التابع للوزارة ذلك من أجل الإعلان بشكل نهائي عن الموعد الخاص بإعلان نتائج الثالث متوسط 2017 فيه وذلك في جميع المحافظات التابعة للعراق، هذا استجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور حيث طالبوا بسرعة ظهور النتيجة وذلك بعد انتشار خبر نية الوزارة في تأجيل النتيجة إلى يوم الاثنين القادم.