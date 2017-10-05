طريقة التقديم في المدارس اليابانية المصرية: مصاريف وأماكن وموعد التقديم بالمدارس اليابانية

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موعد التقديم في المدارس اليابانية 2017 اليوم وذلك بعد ان قام السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بالإعلان عن بدء فتح باب التقديم للمدارس اليابانية 26 سبتمبر من العام الجاري علي ان يكون موعد البدء في الدراسة بالمدارس اليابانية أول شهر أكتوبر من العام 2017 علي ان يتم قبول التحويلات من المدارس الخاصة والمدارس الحكومية حتى الصف الثالث الابتدائي.

المدارس اليابانية المصرية للعام الدراسي 2017/2018.

حيث من المقرر أن يبدأ أولياء أمور الطلاب في التقديم لأبنائهم فور صدور هذا القرار، ويتم هذا وفقا للشروط المحددة والتي يتم إقرارها بعد الإعلان عن قرار وزير التربية والتعليم بفتح باب التقديم للمدارس اليابانية في مصر .

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مصاريف المدارس اليابانية:

أعلنت وزارة التعليم عن مصاريف المدارس اليابانية والتي تتراوح ما بين 2000 إلى 4000 جنيه وذلك خلال العام الدراسي، كما أن المدارس سوف تقوم بتدريس نفس المناهج الدراسية في المدارس الأخرى ولكنها تختلف في زيادة الأنشطة اليابانية والتي تعرف باسم التوكاتسوبلس، وتوفر المدارس أيضا دولاب لكل طالب لحفظ مستلزماته بالإضافة إلى أماكن مخصصة لممارسة الأنشطة الجماعية بين الطلاب و تزيد الدراسة لمدة شهرين إضافيين عن المدارس العادية.

موعد وطريقة التقديم في المدارس اليابانية 2017:

أكد مدير وحدة إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية “عمرو مصطفى”، أن التقديم في المدارس المصرية اليابانية سيكون ابتداءاً من يوم الثلاثاء 26/9/2017، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية و التعليم.

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أما فيما يتعلق بالمناهج المقرر شرحها للطَلبة في تلك المدارس، فقد أكد الدكتور “عمرو” أن المناهج الخاصة بالعام الحالي لا تختلف مطلقا عن المناهج المتعارف عليها، كما أن الاختلاف يكمن في الأنشطة التي تقدمها المدارس للطلبة وكذلك الحصص المخصصة لها، حيث يرجع هذا إلى الهدف الأساسي من تلك التجربة وهو إنشاء تفاعل قوي بين الطلاب من خلال دمج المناهج الدراسية مع الأنشطة التي توفرها تلك المدارس للطلبة.

شروط التقديم في المدارس اليابانية المصرية :

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم للالتحاق بـ المدارس اليابانية، وكان هذا خلال قيام الدولة بالاعتماد على البروتوكول الذي ينظم التعَاون مع وكالة اليابان “JICA”، حيث منحت مصر موافقة إنشاء عدد 45 مدرسة يابانية لتحسين مستوى التعليم في البلاد، وكان هذا عقب الزيارة التي قام بها السيسي إلى اليابان وإعجابه الشديد بنظام التعليم فيها والمستوى الهائل الذي استطاعت اليابان الوصول إليه، وكانت الشروط كالآتي:

قامت الوزارة يتحدِيد سن 1:4 سنوات كسن للقبول في كي جي ، وهناك أيضا سن 2:5 سنوات، بينما للقبول في الصف الأول الابتدائي فإنه يتطلب سن 6 سنوات. يتم تحديد أولوية التقديم بالنسبة للطلاب القانتين بالقرب من المدرسة والحد الأقصى للفصل 36 طالب. يجب على الطلاب الالتزام بزي موحد كزي رسمي للمدرسة. يجب على أولياء الأمور اتباع كافة الضوابط التي تتعلق بتلك المدارس.

أماكن المدارس اليابانية في جميع محافظات مصر:

بدأت وزارة التربية والتعليم هذا المشروع من خلال 45 مدرسة أُنشأت في 28 محافظة، وكان هذا خلال المرحلة الأولى بينما سَتضم المرحلة الثانية عدد 55 مدرسة، وسوف تضم المدرسة عدد 550 مدرس على مساحة 6000 متر مربع، وأماكن المدارس هي: