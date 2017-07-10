أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة.. تعرف على ما تردد حول نسب النجاح والرسوب لهذا العام

Advertisements

أصبحت نتيجة الثانوية العامة في هذا الموعد من كل عام هي الشغل الشاغل في الشارع المصرى، والتى يبحث عنها كل طلبة الثانوية العامة وأولياء الأمور، فبعد ان انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحاناتهم.

وصرح السيد “خالد عبد الحكم”، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بان كل ما يثار حالياً ما هو إلا محض شائعات تسعى الى اثارة حالة من القلق والبلبلة بين بيوت الالاف من الطلاب واولياء الامور .

Advertisements

ظهرت في الأفق بوادر شائعات كثيرة انتشرت حول الامتحانات وخاصة من صفحات الغش الإلكترونى الموجودة على مواقع التواصل الإجتماعى، والتى كثرت وذاعت شهرتها كثيرا خلال السنوات الماضية وكانت قد أثارت الأيام الماضية أخبار عارية من الصحة حول نسبة النجاح فى الثانويه العامه، ونشرت الأخبار التى تؤكد انخفاض نسبة النجاح للعام الدراسى الحالى 2017، أثيرت أقاويل عديدة تم تسريبها من داخل كنترولات التصحيح الخاصة بالثانوية العامة تتضمن رصد رسوب 28 ألف طالب ودخول 195 ألف امتحانات الدور الثانى .

وأضاف أن صفحات الغش الإلكترونى المنتشرة على مواقع التواصل، لاتزال مستمرة فى افتعال كل ما هو من شأنه ابتزاز أولياء الأمور والطلاب، وقامت بممارسة كل الاساليب الغير سوية أثناء فترة الامتحانات لتشتيت الانتباه، وها هى لا تزال تمارس نفس الطرق بالرغم من إثبات عدم صحة ما تنشره بين المجتمع ولكنها مازالت تسير على نفس النهج .

وتابع “عبد الحكم” أن ما أثير حول إلغاء نظام البوكليت والذى بدأت وزارة التربية والتعليم فى تنفيذه هذا العام على طلبه الثانويه العامه للعام الدراسي 2017 و لأول مرة على مستوى الجمهورية، ما هو الا أنباء مغلوطة لا تمس للحقيقة بصلة، وذلك حتى وقت ظهور نتيجة الثانوية العامة وتقييم النظام بعد ذلك ، فى نظام البوكليت كان قد أخذ وقتاً طويلاً لاعداده وأبحاثاً كثيرة حتى يتم تنفيذه بهذه الصورة ونتمنى ان تكون نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، مرضيه للجميع وان يحصل كل طالب على حقه كاملاً وبدون أى مشكلات .

كما صرح رئيس عام الامتحانات، بأن الشؤون القانونية فى وزارة التربية والتعليم قد انتهت من اتخاذ القرارات التي سيتم بها معاقبة الطلاب الذين قد قاموا بارتكاب مخالفات قانونية أثناء فترة الامتحانات للثانوية العامة للعام الحالي والذين قد تخطى عددهم الـ 2000 طالب وطالبة وذلك قبل ان يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة وهو الأمر الذي من الممكن أن يؤدى إلى تأخر ظهورها .

وتباينت ردود الأفعال خلال امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بعد تطبيق نظام البوكليت، بين مؤيد له ومعارض ، وكانت وزارة التربية والتعليم قد عملت على تطبيقه للحد من ظاهرة الغش التي كانت قد انتشرت خلال الأعوام السابقة، وإثبات قدرة الوزارة على تحديث وتطوير منظومة التعليم فى مصر .

وفى نفس السياق، نفى الدكتور “رضا حجازي” رئيس امتحانات الثانوية العامة، أى أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل ان يتم اعتمادها من قِبَل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور “طارق شوقى”، ونفى أيضاً الشائعات التى نشرها حول إختراق الكنترولات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة وتعديل النتيجة، وفيما يخص الشائعات التى تتردد حول نسب النجاح، وأكد “حجازى” على أنها عارية من الصحة وغير دقيقة على الإطلاق وتوجه أثناء حديثه بالنصيحة لكل أولياء الأمور وطلبه الثانويه العامه بعد الالتفات والانتباه وراء مثل هذه الشائعات والاعتماد على المواقع الموثوقة فى تناول الأخبار منها وهي وكالة وزارة التربية والتعليم سواء على الموقع الالكترونى أو على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك او تويتر .