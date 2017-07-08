اليوم تبدأ امتحانات الدور الثاني لطلاب البعثة المصرية بالسودان

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تبدأ اليوم السبت الموافق 8/7/2017 امتحانات الدور الثاني لطلاب البعثة المصرية بالسودان، الخاصة بإتمام دراسة الثانوية العامة، ومن المقرر وفقا للخطة الزمنية أن يقوم الطلاب بتأدية مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

الجدير بالذكر أن نتائج الدور الأول كان قد تم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم في أبريل الماضي، وذلك بعد أن تم تنظيمها واعتمادها من قبل الوزارة.

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وقد وصلت نسبة نجاح الطلاب في الثانوية المصرية في السودان 18%، وعليه فإن عدد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات 45 طالب من أصل 240 طالب كانوا قد تقدموا لأداء الاختبار، في حين أن عدد الطلاب الراسبين 106 طالب بينما عدد طلاب الدور الثاني قد وصل إلى 92 طالب.

و يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني اليوم السبت الموافق 8 من شهر يوليو الجاري بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، بينما يؤدي الطلاب مادتي اللغة الأجنبية الأولى والتربية الوطنية يوم الأحد الموافق 9 يوليو، ويوم الاثنين لأداء مادة الاقتصاد والإحصاء ويوم الثلاثاء موعد أداء مادة الفيزياء والجغرافيا، في حين أن يوم الأربعاء لأداء اختبارات الأحياء والتفاضل والتكامل والتاريخ.

اختبارات الجبر والفلسفة موعدها يوم الخميس الموافق 13 يوليو، و الجيولوجيا والاستاتيكا يوم السبت الموافق 15 يوليو بينما يوم الأحد يؤدي الطلاب اختبار الديناميكا، بينما آخر الاختبارات التي يخوضها الطلاب هو اختبار الكيمياء وعلم النفس والمقرر أن يكون يوم الأثنين 17 يوليو، متمنين كامل التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.