رضا حجازى: السبت القادم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

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أعلن رئيس قطاع التعليم العام التابع لوزارة التربية والتعليم “رضا حجازي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها والتي تتعلق بنتيجة الثانوية العامة، أنه من المقرر وفقا للخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2017 يوم السبت القادم أو يوم الأحد على أكثر تقدير.

وأضاف رئيس قطاع التعليم العام خلال المداخلة الهاتفية التي قام بها خلال أحد البرامج التلفزيونية المذاع على قناة “Ten” تحت عنوان “صباح الورد”، و الذي تحدث خلالها عن نتيجة الثانوية العامة بعام 2017، أن نسبة النجاح هذا العام في مادة الفيزياء قد وصلت إلى نحو 77%.

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هذا بجانب أنه أكد على أن المؤتمر المقرر عقده من قبل الوزارة من المقرر أن يكون يوم إعلان النتيجة والذي سيكون السبت القادم أو الأحد على أكثر تقدير كما أعلن من قبل.

هذا ويمر كلا من طلاب الثانوية العامة وكذلك أولياء الأمور بمرحلة من الضغط الشديد والتوتر وخاصة مع إقتراب موعد الإعلان عن النتيجة، كما وتكثر التساؤلات من قبل الجميع عن الموعد النهائي لظهور النتيجة و كذلك نسب النجاح في المواد المختلفة وخاصة المواد العلمية وعلى رأسها مادة الفيزياء، الأمر الذي دفع رئيس قطاع التعليم إلى الحديث عن موعد النتيجة ونسبة النجاح في مادة الفيزياء، وسوف نوافيكم بكامل التفاصيل القادمة من خلال موقعنا، ويتمنى لكم موقع 365 كامل التوفيق والنجاح إن شاء الله.