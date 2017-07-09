التعليم العالي: 143 ألف متصفح لمواقع حجز اختبار القدرات و 84 ألف قد أتموا الحجز

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قام المشرف على التنسيق و رئيس قطاع التعليم التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي “سيد عطا”، أن عدد 84657 من الطلاب قد قاموا بالتسجيل في موقع التنسيق الإلكترونى الخاص بحجز اختبارات القدرات، هذا بجانب أن عدد المتصفحين للموقع قد وصل إلى 14245 متصفح حتى الآن، وذلك في ظل استعداد الكثير للدخول في مرحلة التنسيق للعام الحالي وخاصة مع إقتراب الإعلان عن النتيجة.

وأضاف رئيس قطاع التعليم خلال التصريحات التي قام بها، أن عملية حجز اختبارات القدرات التي يقوم بها الطلاب في الفترة الحالية على درجة عالية من الانتظام والاستقرار، هذا حيث تم استحداث هذه الخدمة الجديدة من بداية العام الحالي فقط ، وقد جاء هذا منعا للزحام الذي كانت تشهده مكاتب التنسيق التابعة للمدن الجامعية، إلا أن هذه الخدمة الجديدة قد ساهمت في التخلص من هذا الزحام ولم تعان من أي مشكلات منذ بدايتها وحتى الآن.

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كما أنه وفقا للتصريحات الصادرة من رئيس التعليم العالي، فقد أكد بأن كافة الإجراءات التي تتعلق بالتنسيق ومرحلة القبول بالجامعات يتم الإهتمام بها من قبل وزير التعليم العالي، الدكتور “خالد عبد الغفار”، و هذا الإشراف يتم بشكل منتظم، و هذا يعني أن الوزارة على كامل الاستعداد للبدء في مرحلة التنسيق للعام الحالي والتي من المقرر أن تبدأ مباشرة بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للعام الحالي 2017 وانجازها بكل سهولة ويسر.