الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة اليوم واستعدادات للإعلان عن النتيجة مطلع الأسبوع القادم

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يترقب طلاب الثانوية العامة بفارغ الصبر موعد الإعلان عن النتيجة، منذ أن انتهى هؤلاء الطلاب من أداء الامتحانات، والتي عقب الانتهاء منها بدأت أعمال التصحيح والمراجعة على الفور تمهيدا للكشف عنها في أقرب وقت ممكن.

واليوم الأحد الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري أعلن رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم خلال تصريحات صحفية له، أن كنترولات الثانوية العامة سوف تنتهى اليوم من أعمال التصحيح والمراجعة، لتبدأ بعد ذلك أعمال الرصد والتجميع لدرجات الطلاب في كافة المواد الدراسية والتي يعقبها عمليات المراجعة النهائية وتجميع النتيجة والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

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كما أشار الدكتور رضا حجازي، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب مع مطلع الأسبوع المقبل بعد اعتمادها بصورة رسمية، وبعد ذلك سيتم رفعها على موقع الوزارة وتحديدا يوم السبت القادم، ليتمكن الطلاب من التعرف عليها والإطلاع على الدرجات التي تم تحصيلها، ليتم اعتمادها رسميا في كافة المدارس المنتشرة في محافظات مصر المختلفة صباح يوم الأحد القادم.

وأضاف أن الوزارة سيكون لديها كشف جاهز والذي يبين نسب النجاح المحققة والخاصة بكل امتحان من امتحانات الثانوية العامة، فضلا عن كشفا آخر والذي يتضمن أسماء الطلاب الأوائل والذي سيتم الكشف عنهم يوم الخميس المقبل.

تجدر الإشارة، إلى أن الوزارة قد سبق وقامت بالإعلان خلال الفترة الماضية عن النتائج الخاصة بـ تصحيح العينات العشوائية لكافة المواد الدراسية التي أدى فيها الطلاب الاختبارات سواء بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية أو الأدبية في محاولة منها لطمأنة الطلاب والرأي العام على نسب النجاح المحققة، وقد ارتفعت هذه النسب بالنسبة لبعض المواد مقارنة بمواد أخرى، إلا أنه إجمالا يمكن اعتبارها جيدة بصورة كبيرة على الرغم من شكاوى بعض الطلاب من بعض الامتحانات.

وسوف نتابع معكم كل ما هو جديد يتعلق بالنتيجة ونوافيكم بالتفاصيل أول بأول… فتابعونا.