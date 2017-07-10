التعليم: تقرر إعفاء أبناء شهداء الوطن من المصروفات الجامعية

Advertisements

قبل ساعات قليلة من الآن، وفى لمحة إنسانية من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وفى إطار تكريم شهداء الوطن الذين سقطوا ضحية الإرهاب الغاشم والتنظيمات المتطرفة التي تحاول المساس بأمن واستقرار البلاد، كشف الوزير خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري عن إعفاء جميع أبناء شهداء الوطن من دفع المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية والخاصة على حد السواء.

كما أشار أن يد الإرهاب لا يمكنها النيل من مصر وأبناء شعبها العظيم، لافتا أن كافة الأعمال الإرهابية التي تشهدها الدولة لن تزيدها إلا قوة وإصرارا على مواصلة حربها ضد الإرهاب لحين اقتلاعه من جذوره بشكل نهائي، ولن تؤثر على المجتمع المصري بأي حال من الأحوال.

Advertisements

ومن المتعارف عليه أن مصر تعيش حاليا فترة من الحزن والألم جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع منذ يومين على الأكثر من الآن والذي راح ضحيته الكثير من شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن وحماية أبناء شعبه العظيم، ولذلك قرر الوزير إعفاء أبناء هؤلاء الشهداء من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2017/2018، كما صرح بزيادة عدد الطلاب المقبولين لهذا العام بما يعادل نصف مليون وبالتالي يصل العدد الخاص بهم إلى 2.8 مليون طالب في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

فمصر اليوم تمر بفترة حاسمة وما يزيد من أعباء هذه الفترة ظاهرة الإرهاب التي باتت منتشرة على نحو كبير، في العناصر المتطرفة والتنظيمات الإرهابية لا تعرف سوى لغة الدم والتدمير والخراب وتحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد، ولا يزال جنودنا البواسل يقدمون أرواحهم فداء للوطن ويسقطوا واحدا تلو الآخر فى معركتهم ضد هذا الإرهاب، وسيذكر التاريخ ما قدمه هؤلاء للوطن ولأبناء شعبه حتى ينعم بالأمان والاستقرار.