رئيس قطاع التعليم: مؤتمر صحفي يوم الأربعاء القادم لإعلان نتيجة الثانوية العامة والأوائل

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أقترب طلاب الثانوية العامة من التعرف على النتيجة الخاصة بهم، بعدما انتهت كنتر ولات الثانوية العامة من أعمال التصحيح والمراجعة، وقد كشف رئيس قطاع التعليم عن الموعد الخاص بالإعلان عن نتائج الطلاب والذي من المقرر أن يكون بعد يومين على الأكثر من الآن، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على هذا الموعد.

مع كثرة التساؤلات حول الموعد الخاص بالكشف عن نتيجة الثانوية العامة، أكد الدكتور رضا حجازي خلال تصريحات صحفية له اليوم الاثنين الموافق العاشر من شهر يوليو الجاري، على أن الوزارة سوف تقوم بالإعلان عن النتيجة بعد غد الأربعاء الموافق الثاني عشر من يوليو، حيث أشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا صباح هذا اليوم للإعلان عن نسب النجاح التي حققها الطلاب في كافة المواد الدراسية لهذا العام الدراسي.

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كما سيتم الكشف عن أسماء الطلاب الأوائل في كلا من الشعبة العلمية والأدبية والذين تمكنوا من الحصول على أعلى الدرجات، كما سيتم الكشف أيضا عن الإجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها حيال الطلاب الذين ارتكبوا أعمال شعب وغش خلال فترة الاختبارات، والتي كانت قد انتهت من أسبوعين على الأقل من الآن.

وأضاف، أن كنترولات الثانوية العامة كانت قد انتهت من عملها خلال الساعات القليلة الماضية، وأنه سيتم إرسال النتيجة على مكتب الوزير مساء غد الثلاثاء الموافق الحادي عشر من يوليو، والذي من جانبه سيقوم باعتمادها بصورة رسمية ليتم بعد ذلك رفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حتى يتمكن كافة طلاب هذه المرحلة التعليمية من الإطلاع على النتيجة والتعرف على الدرجات المحصلة لجميع المواد الدراسية للبدء في الاستعداد للمرحلة التعليمية القادمة وهى المرحلة الجامعية.

وأكد أنه سيتم الاتصال بالطلاب الأوائل وإبلاغهم بالنتيجة الخاصة بهم، وسيتم تكريمهم من قبل الوزير خلال المؤتمر الذي سيتم انعقاده صباح يوم الأربعاء القادم، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن النتيجة عقب اعتمادها رسميا ورفعها على موقع الوزارة… فتابعونا.