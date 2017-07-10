التعليم العالي: زيادة المصروفات الدراسية بالجامعات الخاصة للطلاب الجدد 10%

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بعد أيام قليلة من إعلان وزارة التعليم العالي عن الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة المختلفة وموعد انطلاق التنسيق، أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار خلال تصريحات صحفية له اليوم الاثنين الموافق العاشر من شهر يوليو الجاري على زيادة المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة بالنسبة للطلاب الجدد بما يعادل 10%، مشيرا في الوقت ذاته أن مجلس الجامعات تدخل لمراعاة الظروف المادية الصعبة والأحوال المعيشية السيئة التي يعاني منها أولياء الأمور والطلاب على حد السواء.

وأضاف، إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة إدارات الجامعات الخاصة المختلفة لإنهاء عملية تنسيق الطلاب بمختلف الجامعات الخاصة والمعاهد العليا، في إطار الالتزام بالقواعد والمعايير التي تقرها الوزارة من خلال مجلس الجامعات الخاصة، والتأكد من عدم الانحراف عن هذه القواعد والأسس المنصوص عليها.

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الجدير بالذكر، أن عمليات تنسيق الجامعات الخاصة من المقرر أن تبدأ في اليوم الذي يعقب ظهور نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية مباشرة، وبعدها تتوالى مراحل التنسيق الأخرى بالنسبة للطلاب، من جانبه أكد أمين عام مجلس الجامعات الخاصة على أنه سيتم تطبيق نفس نظام التنسيق والقواعد الخاصة بالقبول المتعارف عليها منذ العام الماضي بالنسبة للعام الدراسي الجديد 2017/2018.

على الجانب الآخر, ينتظر طلاب الثانوية العامة موعد الإعلان عن النتيجة الخاصة بهم على احر من الجمر، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في مؤتمرا صحفيا صباح بعد غد الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر يوليو الجاري، حيث سيتم إرسال النتيجة إلى مكتب الوزير غد الثلاثاء لاعتمادها رسميا ومن ثم الإعلان عنها في هذا المؤتمر الذي سيتم الكشف فيه عن نسب النجاح التي حققها الطلاب هذا العام والإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل وتكريمهم.