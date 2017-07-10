وزارة التعليم العالي تعلن عن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات الحكومية

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قبل ساعات قليلة من الآن، كشفت وزارة التربية والتعليم عن موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، حيث أكدت أنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا بعد غد الأربعاء للإعلان عنها وعن أسماء الطلاب الأوائل لهذا العام، وعقب تمكن الطلاب من التعرف على النتيجة الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي للوزارة يتم البدء في التخطيط للمرحلة التعليمية الجديدة وهى المرحلة الجامعية، ليقوم كل طالب باختيار نوع الكلية التي يرغب في الالتحاق بها وفقا للمجموع النهائي الحاصل عليه.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة لهذا العام 2017/2018، عقب الإعلان عن نتائج الطلاب ب 72 ساعة، أي أنها من المقرر أن تبدأ يوم السبت القادم الموافق الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، وقد كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي على المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الأولى، حيث أكد أنه من المتوقع أن تنخفض درجات القبول بالجامعات الحكومية الشعبة العلمية بنسبة تتراوح ما بين 0.5% و 1%، أما بالنسبة للشعبة الأدبية فتتساوى درجات القبول مع مجموع العام الماضي.

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وقد أكدت المصادر، أن وزارة التعليم العالي قررت هذا العام تقليل أعداد الطلاب المقبولين بالقطاع الطبي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، ومن المتوقع أن يتزايد الحد الأدنى للقبول بكليات هذا القطاع مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 98.7%، كما سيتم تقليل أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم بكليات هندسة البترول والتعدين بما يعادل خمسون بالمائة، حتى يتمكن القطاع من استيعاب كافة الطلاب الخريجين، مما يترتب عليه رفع الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات ليسجل 99.4%.

ومن المقرر أيضا أن يتم تخفيض أعداد الطلاب المقبولين بكليات أخرى والتي منها كليات الآثار وكذلك أقسام الآثار بكليات الآداب وذلك بنسبة 10%، وبالتالي يرتفع الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات ليصل إلى 82% بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، أما بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية فيصل الحد الأدنى للقبول 90%.