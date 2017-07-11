المركز الإعلامى: تم اعتماد نتائج كليات الوجه القبلى بجامعة الأزهر

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صرح المركز الإعلامى بجامعة الأزهر، أن نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، الدكتور “أسامة عبد الرؤوف”، قد اعتمد نتائج امتحانات الفرقة الثالثة انتساب بقسم الشريعة الإسلامية، بكلية الدراسات الإسلامية بمحافظة قنا، وأيضا الفرقة الأولى بكلية البنات الأزهرية بمدينة المنيا الجديدة.

كما اعتمد الدكتور “أسامة عبد الرؤوف”، نتائج امتحانات الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، والفرقة الأولى شريعة إسلامية محافظة سوهاج، وايضا الفرقة الأولى تربية بالبنات الإسلامية.

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اعتمد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، الفرق الاولي حضارة بكلية اللغة العربية بأسيوط، وقسم تاريخ، والفرقة الثالثة شريعة وقانون اسيوط، الفرقة الثالثة شعبة عامة بنفس الكلية، والفرقة الأولى أصول دين ولغة عربية بالبنات الأزهرية بطيبة، وإعدادى أسنان، والثالثة دعوة بأسيوط.

أكد المركز الإعلامى بجامعة الأزهر، أنه تم اعتماد نتائج امتحانات الفرقة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة لغة عربية بجرجا، ونتائج الفرقة الأولى، لغة عربية وشريعة بدراسات قنا.

تم اعتماد الدكتور “أسامة عبد الرؤوف”، نتائج الفرقة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة بطب أسنان أسيوط، و معهد مقيمى شعائر بكلية أصول الدين، والفرقة الثانية بلغة عربية أسيوط، والفرقة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة بالدراسات الإسلامية أسوان، والفرقة الثالثة بأصول الدين شعبة حديث.

تم اعتماد نتائج امتحانات الفرق الأولى، والثانية، والثالثة، بالقسم الفارسى بكلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة، وتم أيضا اعتماد نتائج الفرقة الأولى، والفرقة الثالثة قسم وثائق ومكتبات بنفس الكلية .