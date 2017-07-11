عاجل : اعتماد نتيجة الثانوية العامة من الوزير بعد قليل والأول يحصل على 409.5 درجة

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بعد قليل، يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “طارق شوقي” اعتماد نتيجة الثانوية العامة وكذلك أسماء أوائل الثانوية العامة، و من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الأوائل غدا خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والذي سيكون عصرا تمام الساعة الثالثة والنصف.

وأشار رئيس قطاع التعليم خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن نسبة نجاح الطلاب في الثانوية العامة للعام الحالي تشهد انخفاض بسيط عن نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام أقل من 75% في حين أنها تجاوزت ال 75.5% خلال العام الماضي.

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كما أكد رئيس قطاع التعليم خلال تصريحاته على عدم حصول أي من طلاب الثانوية العامة هذا العام على الدرجات النهائية والتي تقدر بنحو 410 درجة، كما أم درجات الأول على الثانوية العامة هذا العام حصل على 409.5 درجة وهو أحد الطلاب في الشعبة العلمية.

كما وصلت أعداد الأوائل لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 56 طالب وفقا لتصريحات رئيس قطاع التعليم، و أن قائمة الأوائل في وزارة التعليم منذ السبت الماضي، و لكنها تعرضت للمراجعة عدة مرات من قبل الوزارة.

و نظرا للحرص الشديد من قبل وزارة التربية والتعليم على المحافظة على السرية التامة للنتيجة، فقد قامت بإعلان مواعيد مختلفة لإعلان النتيجة خلال الفترة الماضية لتحقيق غايتها من المحافظة عليها.