وزير التربية والتعليم يعتمد بعد قليل نتيجة الثانوية العامة ويعلن أسماء الأوائل

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ساعات قليلة للغاية تفصل طلاب الثانوية العامة عن التعرف على النتيجة الخاصة بهم، حيث من المقرر أن يتم اعتمادها بعد قليل من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة خلال الأيام الماضية، والجدير بالذكر أن موعد الإعلان عن النتيجة تم تقديمه فبعدما كان من المقرر أن يتم الإعلان عنها يوم السبت القادم الموافق الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، خرج رئيس قطاع التعليم بالأمس ليؤكد أن إعلان النتيجة سيكون يوم غد الأربعاء الموافق الثاني عشر من يوليو.

انتهت كنترولات الثانوية العامة منذ أيام قليلة من أعمال التصحيح والرصد والتجميع لدرجات الطلاب، وأصبحت النتيجة جاهزة والتي تم إرسالها إلى مكتب الوزير اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجاري والذي يستعد بعد قليل لاعتمادها بصورة رسمية والإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل الحاصلين على أعلى الدرجات في كلا من الشعبة العلمية والأدبية، حيث صرح المتحدث باسم الوزارة على أن الوزير سيقوم بالإعلان عن الأوائل وسيتم نشر أسمائهم وصورهم، على أن يتم الإعلان عن النتيجة كاملة رسميا غد الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الذي سوف ينعقد صباح هذا اليوم.

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ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة ونشرها في مختلف مدارس جمهورية مصر العربية يوم الخميس القادم الموافق الثالث عشر من شهر يوليو الحالي، وفيما يتعلق بكيفية الاستعلام عن النتيجة عقب اعتمادها والإعلان عنها رسميا من قبل الوزير سيتم رفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، هذا الموقع الوحيد المنوط بالإعلان عن النتيجة والذي يتضمن كشوف بأسماء ودرجات الطلاب الحاصلين عليها في كل مادة من المواد الدراسية المقررة عليهم، حيث يمكن لكافة طلاب هذه المرحلة التعليمية الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس فقط، وسوف نتابع معكم أي جديد.